EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Umsatzentwicklung

GEA erhöht nach starkem dritten Quartal erneut die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024



11.10.2024 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







GEA erhöht nach starkem dritten Quartal erneut die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 Düsseldorf, 11. Oktober 2024 - Aufgrund der sehr positiven operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 - insbesondere auch im dritten Quartal - sowie der Erwartungen für das Gesamtjahr 2024, erhöht die GEA Group Aktiengesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen* erneut die Prognose für die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand für das Gesamtjahr 2024. GEA erwartet nun einen Korridor von 15,4 bis 15,6 Prozent (bisher: 14,9 bis 15,2 Prozent). Die Prognosen für das organische Umsatzwachstum von 2,0 bis 4,0 Prozent und für die Kapitalrendite (ROCE) von 32 bis 35 Prozent werden bestätigt. "Wir setzen unsere profitable Entwicklung auch im dritten Quartal fort und beweisen erneut die kontinuierliche Ergebnisverbesserung des Unternehmens", sagt CEO Stefan Klebert. "Besonders erfreulich war der Auftragseingang, der von einem starken Basisgeschäft getragen wurde. Unsere kürzlich veröffentlichte Mission 30-Strategie werden wir Schritt für Schritt umsetzen und damit die Profitabilität des Konzerns weiter steigern." Die vollständige Mitteilung zum dritten Quartal wird GEA am 6. November 2024 veröffentlichen. *Vorläufige Finanzkennzahlen Q3 2024 vs. Q3 2023 GEA Group Q3 2024 Q3 2023 Q1-Q3 2024 Q1-Q3 2023 Auftragseingang (EUR Mio.) - berichtet 1.301 1.247 3.955 4.209 Auftragseingang - Organisches Wachstum 6,6% -2,8% Umsatz (EUR Mio.) - berichtet 1.350 1.351 3.914 3.964 Umsatz - Organisches Wachstum 1,4% 1,9% EBITDA v. Restrukturierungsaufwand (EUR Mio.) 217 207 598 570 EBITDA v. Restrukturierungsaufwand in % 16,1% 15,3% 15,3% 14,4% ROCE (L4Q) in % 32,3% 33,9% 32,3% 33,9%

HINWEISE AN DIE REDAKTION Weitere Informationen zu GEA

zu GEA Zur GEA Presseseite

Zur GEA Mediathek

Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen finden Sie unter Features

Folgen Sie GEA auf

Media Relations Lilian Schmalenstroer Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Telefon +49 211 9136-2090 lilian.schmalenstroer@gea.com

Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Sustainability World und Dow Jones Sustainability Europe zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.



11.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com