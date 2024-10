Eskaliert die Broadcom-Aktie nun endgültig?Die Kursrally der letzten Wochen hat die Aktie in eine überaus spannende und zugleich aussichtsreiche Ausgangslage gebracht. Sollte es der Tech-Aktie nun auch noch gelingen, eine letzte Hürde zu überspringen, wäre der Weg auf der Oberseite frei. Und die Rekordjagd könnte noch einmal so richtig Fahrt aufnehmen. Broadcom temporär in der Bredouille Noch Anfang September bot sich ein gänzlich anderes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...