Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Modefilialist Peek & Cloppenburg* Düsseldorf wird neuer Mieter im Shopping-Center Limbecker Platz in Essen und hat dafür einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...