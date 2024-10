Roboter verfügen häufig über Greifsysteme, die der menschlichen Hand nachempfunden sind - meist aus Metall oder hartem Kunststoff. Ein chinesisches Forschungsteam will Roboter nun mit weichen Fingern ausstatten. Ein Team der University of Science and Technology of China hat einen weichen Finger entwickelt, der sich eng an den Fingern der menschlichen Hand orientiert. Der könnte in Roboter integriert werden, die bestimmte medizinische Aufgaben zu ...

