Paris (ots/PRNewswire) -Huawei hat auf der Network X 2024, auch bekannt als Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024, die in Paris, Frankreich, stattfand, die Auszeichnung als "Innovativster Anwendungsfall im Bereich optischer Transport" gewonnen. Mit dieser Auszeichnung soll der Geräteanbieter gewürdigt werden, der die innovativste Lösung anbietet und einen neuen monetären Wert für Netzbetreiber geschaffen hat. Huawei unterstützt globale Netzbetreiber beim Aufbau von DC-orientierten Backbone-Netzwerken mit optimalen Kosten/Bit mit seiner innovativen 400G/800G-Lösung, einschließlich des weltweit größten 400G-Backbone. Es ist ein Beweis dafür, dass die Innovationen von Huawei im Bereich des optischen Transports, wie z. B. Ultra-Hochgeschwindigkeits-, Ultra-Breitband-, volloptisches Switching OXC- und Algorithmus-Fähigkeiten, in der Branche anerkannt sind.Huawei engagiert sich seit vielen Jahren im optischen Bereich und hat in 16 aufeinanderfolgenden Jahren den größten Marktanteil auf dem Markt für optische Kommunikation gewonnen. Auf der NGON 2024 schlug Huawei eine volloptische Premium-Übertragungs-Zielnetzarchitektur für das intelligente Zeitalter vor und demonstrierte eine Reihe innovativer Lösungen, die Netzbetreiber beim Aufbau von Netzfunktionen wie allgegenwärtigem Premium-Zugang, 1 ms Latenzzeit und 99,9999 % Zuverlässigkeit unterstützen. Die Lösungen bieten erstklassige Erfahrungen mit verschiedenen intelligenten Anwendungen und ermöglichen es Netzbetreibern, neue Möglichkeiten für deterministische Konnektivität im intelligenten Zeitalter zu nutzen.Im Bereich der Ultrahochgeschwindigkeit präsentierte Huawei kohärente Module mit 1.6T, die die kommerziellen Anforderungen an Gleichstromverbindungen mit hoher Kapazität in Metronetzen erfüllen können. Was das Ultrabreitband betrifft, so hat Huawei die Integrationsfähigkeit auf OTU-Karten erweitert, die auf dem im letzten Jahr kommerziell genutzten integrierten C+L-Band-WSS basieren. Dadurch wird die Integration von C+L-Band-Systemen weiter verbessert und der Stromverbrauch sowie der Platzbedarf der Geräte reduziert. Im Hinblick auf die volloptisches Switching hat Huawei optische Switching-Platinen mit mehreren Graden entwickelt, die auf Metro-Zugangsszenarien ausgerichtet sind, um die Bereitstellung von Metro-Zugangsnetzen in allen Szenarien zu ermöglichen. In Bezug auf die Soft-Funktionen des Systems implementiert die innovative Hybrid-ASON-Lösung von Huawei optisch-elektrische Synergien für mehrfache Umleitungen, bietet kosteneffektiven Schutz gegen mehrfache Glasfaserunterbrechungen und gewährleistet eine Netzwerkzuverlässigkeit von 99,9999 %. Was die Verwaltung und Kontrolle optischer Netze betrifft, so fördert Huawei aktiv die Formulierung von Standards für autonome optische Netze und führt innovative Funktionen wie die Sicherung des Zustands optischer Netze, die intelligente Erkennung von Ko-Kabeln und die intelligente Alarmkompression ein. All dies ermöglicht eine proaktive Wartung und Instandhaltung und verbessert die Effizienz drastisch.Darüber hinaus wurde die OTN-Premium-Privatleitungslösung von Huawei bereits von Dutzenden von Netzbetreibern auf der ganzen Welt kommerziell genutzt, um den Umsatz zu steigern. In diesem Jahr brachte Huawei die OTN-P2MP-Lösung auf den Markt, die auf der Vernetzung von Einzel-OTN-Geräten basiert und Netzbetreibern dabei hilft, umfassendere OTN-Privatleitungen aufzubauen und einen allgegenwärtigen Premium-Zugang für intelligente Industrie-Upgrades bereitzustellen.Das intelligente Zeitalter bringt neue Möglichkeiten für die Transportunternehmen. Huawei wird Netzbetreibern weiterhin dabei helfen, volloptische Premium-Netzwerke für Intelligenz aufzubauen, die sowohl auf Technologie als auch auf Geschäft basieren, eine stabilere und effizientere Netzsicherheit für intelligente Anwendungen bieten und die breite Anwendung von KI-Technologien fördern, um so gemeinsam die Chancen des intelligenten Zeitalters zu nutzen.