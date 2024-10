© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Das Research-Haus Bernstein hat seine Kaufempfehlung für die PayPal-Aktie gestrichen und auch das Kursziel unter den aktuellen Wert gesenkt.Anleger mussten sich in diesem Jahr lange gedulden, bis sich die bereits seit geraumer Zeit kursierenden Turnaround-Hoffnungen in der PayPal-Aktie erfüllten. Der in der ersten Jahreshälfte zähe Kursverlauf lässt darauf schließen, dass nicht wenige Investoren aufgeben hatten. Für diejenigen Anleger, die den Anteilen treu geblieben sind, hat sich das Warten jedoch gelohnt. Die Aktie verzeichnet inzwischen ein Plus von 28 Prozent seit dem Jahreswechsel. Das genügt für eine Outperformance gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500.