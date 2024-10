(shareribs.com) Los Angeles 11.10.2024 - Die gestrige Veranstaltung von Tesla zur Vorstellung eines Robotaxis hatte es in sich. Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Viel Spannung im Vorfeld, aber die Vorschusslorbeeren hielten sich angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre in Grenzen. Teslas Robotaxi-Event kam rund zwei Monate später als geplant und sorgte weniger für Euphorie als für Zurückhaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...