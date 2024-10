Erfurt - Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat scharfe Kritik an der AfD und ihrem Vorgehen im Landtag geübt. Er wirft der Partei vor, das Parlament schon einmal erpresst zu haben: "Mit Erpressung kann man leider nicht verhandeln", sagte er im "Tagesanbruch"-Podcast von "T-Online".



Mit Blick auf die Besetzung der Posten von Verfassungsrichtern gefährde eine mögliche Blockade durch die AfD das demokratische System in Thüringen erheblich. "Wenn sie wieder keinen Vorschlag macht, dann sehe ich eine große Gefahr auf mein Bundesland zukommen. Das bedeutet, dass wir die nächsten fünf Jahre keine Richter und keine Staatsanwälte mehr benannt bekommen."



Diese Blockadestrategie habe sich auch kürzlich beim Eklat der Wahl des Landtagspräsidenten in Thüringen gezeigt. Für Ramelow ist besonders einer für diese Taktiken verantwortlich: "Herr Höcke ist ein gefährlicher Mann. Er betreibt Staatszersetzung." In Bezug auf eine mögliche Koalition aus CDU, BSW und SPD in Thüringen - die sogenannte Brombeer-Koalition - sagte der Linken-Politiker: "Ich liebe Brombeeren. Am meisten mit Schlagsahne."

