Käfer, Kakerlaken, Kellerasseln und Termiten - Ihr Zuhause ist in Gefahr! Wenn das Ungeziefer zuschlägt, gilt es keine Zeit zu verlieren: Der Kammerjäger muss her, und zwar sofort! In den USA ist Rollins der Schädlingsbekämpfer schlechthin: Das Unternehmen schreibt Millionengewinne, egal ob die Konjunktur boomt oder schwächelt. Ein lukratives Geschäftsmodell, auch für die Aktionäre.

Den vollständigen Artikel lesen ...