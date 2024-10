Hier können Kunden noch 4,0 Prozent an Tagesgeld für ihr Kapital erhalten und das bei einer täglichen Zinsauszahlung. Ist das ein echtes Top-Angebot oder womöglich einfach zu schön, um wahr zu sein? Die EZB hat die Zinsen deutlich gesenkt, was ebenfalls die Tagesgelder in der Eurozone deutlich unter Druck gesetzt hat. Inzwischen liegen die meisten Angebote unter 3,0 Prozent oder sind nur kurzfristig laufende Offerten, um Kunden anzulocken.Doch aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...