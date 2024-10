Freunde der Marke feierten in New York die Ankunft der AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-Kollektion bei einem Abendessen im kleinen Kreis

NEW YORK, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Designerin Natacha Ramsay-Levi und die Schauspielerin Chloë Sevigny luden gestern zu einem exklusiven Abendessen im New Yorker Restaurant Bridges ein, um die Einführung der neuen AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-Kollektion mit einer Gruppe von engen Freunden und Kollegen aus der Welt der Mode, des Films, der Kunst und der Musik zu feiern.

Der Abend begann mit einem Auftritt der Singer-Songwriterin Kacy Hill, der das Engagement von ECCO für Kreativität in all ihren Formen in den Mittelpunkt stellte. Zu den namenhaften Gästen zählten die Models Alex Consani, Aweng Chuol und Teddy Quinlivan sowie der Schauspieler Peyton List und der Rapper Theophilus London. Die Gäste genossen ein Menü von Küchenchef Sam Lawrence, der für seine mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Arbeit im Estela bekannt ist. In dem kürzlich eröffneten Restaurant in Lower Manhattan wurden von der Pariser und baskischen Küche inspirierte Gerichte zusammen mit Sekt und Cocktails serviert.

Der Abend stand ganz im Zeichen der AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-Kollektion, der dritten Zusammenarbeit der Kreativpartnerin mit der bahnbrechenden dänischen Schuh- und Lifestylemarke. Für die AW24-Kollektion schuf Ramsay-Levi eine Neuinterpretation charakteristischer ECCO-Klassiker neben einem neuen Modell mit viel Attitüde.

Getreu dem Fokus von ECCO auf authentische Verbindungen ist die Schauspielerin und Stilikone Sevigny ein langjähriger Fan der Marke und wird regelmäßig in den ECCO Biom C-Trail Crisscross-Ballerinas aus der SS24-Kollektion von Ramsay-Levi gesichtet.

Chloë Sevigny trägt die ECCO x Natacha Ramsay-Levi Metropole Seoul Brogues mit Absatz.

Natacha Ramsay-Levi trägt das Schuhmodell ECCO x Natacha Ramsay-Levi Offroad.

Die ECCO x Natacha Ramsay-Levi AW24-Kollektion ist ab dem 15. Oktober auf www.ecco.com und in ausgewählten Geschäften weltweit verfügbar.

