Mit diesen Aktien können Anleger in der kommenden Woche bis zu 14 Prozent an Dividendenrendite abgreifen. Doch wer hier noch dabei sein will, der muss schnell sein, denn die Titel gehen in den kommenden Tagen Ex-Dividende. Das vierte Quartal ist meist eines für Anleger, in dem es satte Ausschüttungen zu vereinnahmen gibt. Das liegt besonders am November, in dem insbesondere aus Übersee viele Dividendenzahlungen kommen.Doch auch im Oktober gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...