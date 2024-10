BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind bei israelischen Angriffen erneut Dutzende Menschen getötet worden. Am Samstag wurden in verschiedenen Regionen 51 Menschen getötet, wie das Gesundheitsministerium am Abend mitteilte. 174 Menschen seien verletzt worden. Die meisten Menschen wurden im Südlibanon, im Gebiet um Nabatija und in Orten im Libanon-Gebirge getötet und verwundet. Insgesamt sind seit Ausbruch der Gefechte zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und dem israelischen Militär vor gut einem Jahr 2.306 Menschen im Libanon getötet und 10.698 verletzt worden./arj/DP/zb