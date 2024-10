DJ Flughafen Frankfurt verzeichnet im September 1,2 Prozent mehr Passagiere

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Frankfurter Flughafen hat im September 5,8 Millionen Passagiere verzeichnet, das entsprach einem Anstieg um 1,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2023. Von den Passagierzahlen im Vorkrisenjahr 2019 lag der Monatswert allerdings noch etwa 12,9 Prozent entfernt. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, ging der Interkontinentalverkehr um 1,1 Prozent. Hauptgrund war die Nahostkrise, die zu einem Rückgang des Flugverkehrs in diese Region um 27,8 Prozent führte. Das weiter sehr dynamische Wachstum nach Amerika und Fernost habe dies nicht ausgleichen können.

Im Zeitraum von Januar bis September lag das Passagieraufkommen bei rund 46,7 Millionen. Dies entsprach einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Minus von 13,8 Prozent gegenüber 2019.

Das Cargo-Volumen wuchs im Berichtsmonat um 3,5 Prozent auf 169.478 Tonnen.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen des Fraport-Konzerns verzeichneten im September mehrheitlich Zuwächse, etwa Ljubljana und die 14 griechischen Regionalflughäfen. Die brasilianischen Flughäfen verzeichneten in Summe erneut weniger Passagiere. Der Flugbetrieb in Porto Allegre ist wegen heftiger Überschwemmungen seit Anfang Mai eingestellt. Derzeit wird lediglich ein Notfallflugplan mit einer geringen Anzahl an inländischen Flügen von einer nahegelegenen Militärbasis durchgeführt.

