ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 51 auf 48 Euro gesenkt. Im zyklischen Chemiesektor habe die erwartete Erholung des Volumenwachstums im ersten Halbjahr nicht stattgefunden, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Frühindikatoren seien im negativen Bereich geblieben. Mit Blick auf 2025 sieht er nur begrenzte Verbesserungen in den Endmärkten Bau und Agrar und Abwärtsrisiken für den Automobilbereich. Für BASF kürzte der Experte seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) in den Jahren 2025 und 2026 um 10 Prozent pro Jahr. Er favorisiert innerhalb des Sektors Papiere von Konsumchemie-Unternehmen und Industriegase-Herstellern, während er für Agrarchemie am pessimistischsten ist./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 03:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 03:17 / GMT



ISIN: DE000BASF111

