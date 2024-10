Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -DUBAI, VAE, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Nach einem hart umkämpften Verfahren gibt Phygital International (https://phygitalinternational.com/) heute bekannt, dass Kasachstan als Ausrichter der Games of the Future 2026 (Spiele der Zukunft) ausgewählt wurde.Für dieses jährlich stattfindende Turnier, das den Höhepunkt der Sportwelt darstellt, haben sich Länder aus der ganzen Welt um die Ausrichtung dieses prestigeträchtigen Ereignisses beworben, die damit den VAE folgen wollen.Kasachstan hat sich bei den Juroren des Phygital International Expert Committee als ultimativer Gewinner erwiesen, nachdem es seine Erfahrung bei der Ausrichtung internationaler Turniere, seine hochmodernen Sportstätten und die perfekte Mischung aus Sport, Kultur und Tradition sowie Technologie und Innovation unter Beweis gestellt hat.Die Games of the Future sind eine einzigartige internationale Veranstaltung, die die nächste Generation dynamischer Sporthelden aus der ganzen Welt zusammenbringt. Phygital International geht davon aus, dass die Games of the Future 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und jetzt 2026 in Kasachstan Tausende von Weltklasse-Athleten und Esportlern als Teil von multinationalen Vereinen begrüßen werden. Sie werden an dem Multisport-Event teilnehmen, das aus einer Reihe von sportlichen Herausforderungen besteht.Nis Hatt, CEO von Phygital International, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Aussicht, dass Kasachstan die Phygital-Flamme vom nächstjährigen Gastgeber, den Vereinigten Arabischen Emiraten, erhält, um das Turnier 2026 auszurichten. Es ist sehr erfreulich, das exponentielle Wachstum nicht nur des phygitalen Sports, sondern auch der globalen phygitalen Gemeinschaft zu sehen.""Das Bewerbungsverfahren für die Games of the Future2027 läuft bereits auf Hochtouren, aber es ist immer noch Zeit für andere Länder, ihre Bewerbung vor der Frist im Dezember einzureichen."Yerbol Myrzabosynov, Minister für Tourismus und Sport der Republik Kasachstan kommentiert: "Es ist ein Privileg für unsere große Nation Kasachstan, die Ehre zu haben, die Games of the Future im Jahr 2026 auszurichten. Unser Land hat den phygitalen Sport von Anfang an unterstützt, und wir sind stolz darauf, der nächste Gastgeber dieses großartigen Ereignisses zu sein, und wir freuen uns darauf, die phygitale Flamme von den Vereinigten Arabischen Emiraten zu empfangen, deren Gastgeberschaft im Jahr 2025 wir mit großer Freude erwarten."Bei den Games of the Future gibt es keine Einschränkungen für die TeilnehmerInnen und alle sind willkommen - unabhängig von Alter, Geschlecht und Nationalität. Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen für die Ausrichtung des Turniers im Jahr 2027 endet am 31. Dezember 2024.Hinweise für die RedaktionFür weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: Phygitalinternational.de (https://phygitalinternational.com/)Phygital International ist der weltweite Organisator von Phygital Sports und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Es ist die Hüterin der Games of the Future (Spiele der Zukunft) sowie Betreiber des Turniers und beaufsichtigt das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.Die World Phygital Community bietet Vereinen eine Plattform für die Teilnahme an den Games of the Future, indem sie den Phygital-Sport weltweit über ein Netzwerk von Mitgliedern aus über 80 Ländern reguliert und fördert.Die Games of the Future (Spiele der Zukunft) sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die Welten des physischen und des digitalen Sports miteinander verschmelzen und die den Höhepunkt des phygitalen Sports darstellt.X: https://x.com/officialgotfPhoto 1: https://mma.prnewswire.com/media/2529443/Ahmad_Haffar_Voice_of_Dubai.jpgPhoto 2: https://mma.prnewswire.com/media/2529444/Basketball_GOTF_2024.jpgPhoto 3: https://mma.prnewswire.com/media/2529445/Nis_Hatt__Yerbol_Myrzabossynov__Rene_Fasel.jpgPhoto 4: https://mma.prnewswire.com/media/2529446/Rene_Fasel__Yerbol_Myrzabossynov.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2529536/Phygital_International_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kasachstan-ist-ausrichter-der-games-of-the-future-2026-302274882.htmlPressekontakt:Rana Moaty,+971 52 321 2670,rana@marylebonecommunications.comOriginal-Content von: Phygital International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175087/5885619