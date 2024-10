Führungswechsel beim Billigflieger easyJet: Am Montag gab die Luftfahrtgesellschaft die Ernennung von Jan De Raeymaeker zum neuen Finanzchef bekannt. Die Nachricht kommt an der Börse gut an. De Raeymaeker, der zuvor leitende Positionen bei Lineas und Brussels Airlines innehatte, wird seine Funktion ab dem 20. Januar 2025 übernehmen. De Raeymaeker bringt Erfahrungen aus seiner Zeit beim Schienengütertransportkonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...