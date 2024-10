Berlin (ots) -Der Unternehmenssprecher des Jahres 2024 heißt Sebastian Rudolph. Der Kommunikationschef von Volkswagen und Porsche erhielt bei der 22. Auflage der Umfrage der Fachzeitschrift "Wirtschaftsjournalist:in" die beste Bewertung.Nach längerer Zeit liegt damit wieder ein Vertreter der deutschen Automobilbranche im Ranking an der Spitze. Das ist allerdings nur bedingt eine Überraschung, der 47-Jährige war in den vergangenen Jahren mehr oder weniger Dauergast in den Top-Rängen.Auf die schwierige Lage der deutschen Autobranche angesprochen, antwortet Rudolph pragmatisch: "Ob Schönwetter oder Regentage - die Arbeit bleibt dieselbe." Die Automobilindustrie stehe in einer Phase der Transformation, er denke aber in Chancen. Und streicht dabei mehrmals die Rolle seines "fantastischen Teams" hervor, das Auszeichnungen wie diese eben erst ermöglicht. Wie er denn überhaupt die Doppelrolle als Kommunikationschef von zwei Dax-Konzernen schaffe? Organisieren, delegieren und priorisieren seien die Eckpfeiler. Und: "Zur Wahrheit gehört auch: Man muss abschalten können." Familie und Sport sind seine Kraftfelder.112 Journalisten beurteilten 140 Sprecherinnen und Sprecher von Firmen und Verbänden. Auf Platz zwei wurde Thomas Voigt (Otto Group) gewählt, punktegleich auf Platz drei liegen Monika Schaller (SAP), Silke Walter (EnBW) und Vorjahressieger Philipp Schindera (Deutsche Telekom).Die Top 10 in diesem Jahr:1. Sebastian Rudolph, VW, Porsche2. Thomas Voigt, Otto Group3. Monika Schaller, SAP3. Silke Walter, EnBW3. Philipp Schindera, Deutsche Telekom6. Herbert Arthen, DM7. Jörg Howe, Daimler Truck7. Ingrid M. Haas, Deutsche Börse9. Jan Runau, Adidas10. Margarita Thiel, Aareal BankWer auf den Plätzen 11 bis 140 steht und wer die Branchenwertungen dominiert, steht in der aktuellen Ausgabe der "Wirtschaftsjournalist:in".Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail: johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005497/100924521