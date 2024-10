Concept Reply das auf IoT-Lösungen spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, hat gemeinsam mit DKE-Data einem Konsortium namhafter Landtechnikunternehmen die führende Datenaustauschplattform für Smart Farming, den agrirouter, mit der Einführung des agrirouter 2.0 auf die nächste Entwicklungsstufe gehoben. Die neue Plattform verfügt über ein fortschrittliches, zukunftssicheres Backend und bietet Landwirten weltweit eine breitere Konnektivität sowie Benutzerfreundlichkeit für ein nahtloses Datenmanagement. Der agrirouter 2.0 verbessert den Zugang zu Produktionsdaten für Landwirte, optimiert die Ausbringung von Betriebsmitteln mit Maschinen und Produktionsprozesse und schafft so einen Wettbewerbsvorteil in der modernen Landwirtschaft.

Mit dem agrirouter 2.0 steuern und verwalten landwirtschaftliche Betriebe den Datenaustausch zwischen ihren Maschinen und Softwareanwendungen unterschiedlicher Hersteller und Anbieter entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette mit standardisierten Datenformaten. Die Nutzung detaillierter Telemetriedaten und GPS-Positionen sorgen für eine höhere Präzision landwirtschaftlicher Prozesse sowie datenbasierte Entscheidungen für einen optimierten Ressourceneinsatz und höhere Erträge. (Photo: Business Wire)

Digitale Daten spielen eine zentrale Rolle in der heutigen Landwirtschaft: von der präzisen Flächenbewirtschaftung über die teilflächenspezifische Ausbringung von Saatgütern und Düngemitteln bis hin zur Einhaltung nachhaltiger Produktionsstandards. Damit dieser Datenaustausch reibungslos funktioniert, müssen unterschiedliche Agrar-Software-Systeme und Maschinen zuverlässig miteinander kommunizieren und interagieren. Um dies langfristig zu gewährleisten, hat DKE-Data Concept Reply damit beauftragt, die zuvor auf SAP Leonardo basierende agrirouter-Plattform in eine zukunftssichere Anwendung mit verbesserter Performance, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu überführen.

Mit dem agrirouter 2.0 steuern und verwalten landwirtschaftliche Betriebe den Datenaustausch zwischen ihren Maschinen und Softwareanwendungen unterschiedlicher Hersteller und Anbieter entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette mit standardisierten Datenformaten. Die Nutzung detaillierter Telemetriedaten und GPS-Positionen sorgen für eine höhere Präzision landwirtschaftlicher Prozesse sowie datenbasierte Entscheidungen für einen optimierten Ressourceneinsatz und höhere Erträge. Das aktualisierte Backend bietet den Landwirten in Kombination mit einer verbesserten Benutzeroberfläche sowie mit einem überarbeiteten Login-Prozess eine komfortable Nutzung des agrirouter 2.0. Um die Verwaltung der Zugangsdaten für Landwirte zu vereinfachen, plant DKE-Data mit Concept Reply zukünftig die Umsetzung eines Single-Sign-On-Verfahrens. Auch eine Fernsteuerung aus den Agrar-Software-Lösungen oder Portalen von Maschinenherstellern ist angedacht.

Um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren und den Umstellungsaufwand für die Landwirte so gering wie möglich zu halten, setzten die Experten von Concept Reply bei der Entwicklung der Lösung auf einen Greenfield-Ansatz. Durch die Beibehaltung der bestehenden API mussten die Landwirte ihre Maschinen und Agrar-Software-Lösungen nicht neu konfigurieren, und der Betrieb konnte reibungslos weiterlaufen eine der Hauptanforderungen des Projekts.

Dr. Johannes Sonnen, Geschäftsführer der DKE-Data, kommentiert: "Dank der engen Zusammenarbeit mit Reply können unsere über 5.000 agrirouter-Nutzer ihre täglichen Aufgaben jetzt noch effizienter erledigen. Die umfassende Modernisierung der Plattform und die Integration in die bestehende Infrastruktur ermöglichen den Landwirten einen nahtlosen Datenaustausch. Die fortschrittliche Architektur bietet nicht nur mehr Stabilität, Performance und Komfort, sondern beschleunigt auch das Maschinen- und Datenmanagement erheblich, verbessert so die betrieblichen Abläufe und trägt damit langfristig zum wirtschaftlichen Erfolg bei. So ist es nicht verwunderlich, dass wir jeden Monat rund 150 neue Landwirte auf der Plattform begrüßen dürfen."

Concept Reply

Concept Reply ist ein auf die Erforschung, Entwicklung und Validierung innovativer Lösungen spezialisierter IoT-Softwareentwickler und unterstützt seine Kunden aus der Automobil-, Fertigungs- und Smart-Infrastructure-Industrie sowie anderen Branchen in allen Fragen rund um das Internet der Dinge (IoT) und Cloud Computing. Ziel ist es, End-to-End-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten: von der Definition einer IoT-Strategie über Testing und Qualitätssicherung bis hin zur Umsetzung einer konkreten Lösung. www.concept-reply.de

DKE-Data

Die DKE-Data GmbH Co. KG, eine Gesellschaft mit diskriminierungsfreien Zugang, wurde im Juli 2016 von 10 namhaften Landtechnikunternehmen gegründet und hat ihren Sitz in Osnabrück. Bis Mitte 2024 ist das DKE-Data Firmennetzwerk bereits auf über 100 Partner angewachsen. Der Fokus der Partnerschaft liegt auf der Entwicklung, dem Betrieb und der Förderung von Datenaustauschsystemen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Ziel ist es, eine hersteller- und produktübergreifende Interoperabilität zwischen Landmaschinen und Softwareprodukten zu gewährleisten. Dadurch sollen Landwirte, Lohnunternehmer und Berater in die Lage versetzt werden, ihre Produktionsprozesse unter Berücksichtigung rechtlicher, ökonomischer und ökologischer Anforderungen kontinuierlich zu optimieren. dke-data.com https://agrirouter.com/

