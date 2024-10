Die Netflix-Aktie hat am Freitag zwar ein neues Allzeithoch erreicht, ist schlussendlich aber mit Verlusten (-1%) aus dem Handel gegangen. Rückblick: Nachdem die Netflix-Aktie zuletzt im Bereich der runden 700-Dollar-Marke seitwärts gelaufen war, konnten sich die Notierungen in der vergangenen Woche an dieser Unterstützung nach oben abdrücken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...