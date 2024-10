Zum Start in die Berichtssaison konnte sich der DAX am Freitag um weitere 0,9% auf 19.374 Punkte verbessern. Rückblick: Positiver Wochenabschluss für den deutschen Leitindex - mit einem Tagesplus von 0,9% haben die heimischen Blue Chips die Handelswoche am Freitag mit einem Gesamtgewinn von 1,3% beendet und sich gleichzeitig mit einem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...