Vaduz (ots) -Von Donnerstag, 17. bis Samstag, 19. Oktober 2024, findet in Balzers der Einführungskurs für junge Feuerwehrangehörige mit Schwerpunkt technischer Hilfeleistung statt.Die 45 Teilnehmer aus allen Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren des Landes erlernen den Umgang mit technischen Geräten wie Seilzugapparaten, Pumpen, Belüftungsgeräten usw. Sie erhalten eine vertiefte Ausbildung über die Einsatzarten der technischen Hilfeleistung mit dem Zweck auch bei solchen Einsätzen an der Front ihren Dienst leisten zu können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Schadenabwehr bei Naturereignissen wie Hochwasser und Sturmschäden. Ergänzt wird der Kurs durch verschiedene fachspezifische Referate.Kurskommandant Toni Göldi wird unterstützt von vier Klassenlehrern, welche das vielseitige und anspruchsvolle Programm in drei Tagen zu bewältigen haben. Für die Bereitstellung des sehr umfangreichen Materials ist die Feuerwehr Balzers verantwortlich.Zentrum des Kurses ist das FW-Depot Balzers. Die praktischen Lektionen finden an geeigneten Objekten verteilt auf dem ganzen Gemeindegebiet statt.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzToni Göldi, KurskommandantT +41 079 389 29 45goelditoni@msn.comOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100924541