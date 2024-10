Berlin (ots) -Wie funktioniert eigentlich Blindenfußball? Wie trainiert ein Spitzenathlet wie Markus Rehm? Welche Barrieren für Menschen mit Behinderung gibt es immer noch in Sportstätten? - Der Behindertensport bietet eine Fülle von spannenden Themen. Der German Paralympic Media Award (GPMA) prämiert in jedem Jahr die besten journalistischen Beiträge dazu. Jetzt beginnt die Einreichungsfrist für den GPMA 2025 (https://www.dguv.de/rehasport/projekte/gpma/index.jsp).Verliehen wird der GPMA von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Sie weist mit dem Preis auf die wichtige Rolle des Sports bei der Rehabilitation hin. Rehasport, Teilhabe und Inklusion zählen zu den Kernthemen der gesetzlichen Unfallversicherung. Im kommenden Jahr wird der GPMA bereits zum 24. Mal verliehen. Er ist der größte deutsche Medienpreis im Bereich Behindertensport.Für diesen Preiszyklus wird ein neuer Einreichungsrekord erwartet. Die Paralympics in Paris haben viele Menschen begeistert und die Relevanz des Behindertensports bekräftigt. Noch nie wurden so viele Wettkämpfe live im TV übertragen, noch nie so viele Berichterstattungen veröffentlicht. Die Verleihung des GPMA 2025 wird deshalb eine besondere Veranstaltung werden, die das Publikum die Paralympics noch einmal miterleben lässt. Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, hat seine Teilnahme an der Preisverleihung bereits zugesagt.Alle journalistischen Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar und dem 18. Dezember 2024 veröffentlicht wurden, können bis zum 18. Dezember 2024 auf der Webseite des Awards eingereicht werden: www.dguv.de/gpma. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zum Award, zur Jury und zu bisherigen GPMA-Preisverleihungen.Einreichungen für den GPMA sind in fünf Kategorien möglich:1. Artikel2. Audio3. Film / Video4. Foto5. Social-MediaZusätzlich wird wieder ein Sonderpreis verliehen werden. Er geht jedes Jahr an eine Person oder eine Organisation, die sich durch ihr außerordentliches Engagement im Behindertensport auszeichnet.Die Preisverleihung des German Paralympic Media Award findet am 9. April 2025 ab 17:00 Uhr bei der DGUV in der Glinkastraße 40 in 10117 Berlin statt.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5885892