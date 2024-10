Frankfurt am Main (ots) -Sanierungsobjekte mit einer schlechten Energieklasse sind beim potenziellen Käufer nicht gern gesehen. Interessenten sind oft besorgt über die zusätzlichen Kosten für notwendige Renovierungen und die energetische Sanierung. Es ist jedoch möglich, diese Bedenken zu adressieren und den Verkauf erfolgreich abzuschließen.Transparenz und eine klare Kommunikation der geplanten Sanierungsmaßnahmen sind entscheidend. Wenn Käufer sehen, dass bereits konkrete Schritte unternommen wurden, um die Energieeffizienz zu verbessern, wird die Immobilienbewertung positiver ausfallen. In diesem Beitrag wird beleuchtet, wie man Sanierungsobjekte trotz niedriger Energieklasse erfolgreich verkauft.Vom Netzwerk eines Maklers profitierenBeim Verkauf einer sanierungsbedürftigen Immobilie möchten viele Verkäufer Kosten sparen. Deshalb verzichten sie auf die Zusammenarbeit mit einem Makler, damit sie keine Provision bezahlen müssen. Dadurch können sie jedoch weder vom Know-how noch vom Netzwerk profitieren, über das erfahrene Makler verfügen und das gerade bei Sanierungsobjekten von großem Wert ist.In erster Linie geht es darum, einen realistischen Verkaufspreis festzulegen, der im besten Fall auch eine Prognose über die anstehenden Sanierungskosten enthält sowie eine Auflistung konkreter Maßnahmen. Je ausführlicher die Einschätzung gemacht wird, desto besser wirkt sich dies am Ende auf potenzielle Käufer aus. Schließlich möchte niemand mit unangenehmen Überraschungen konfrontiert werden.Makler können mithilfe ihres Netzwerks zeitnah Angebote von Unternehmen wie Handwerksbetrieben oder Baufirmen einholen. Sie können darüber hinaus einschätzen, wie viele Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen wirklich erfolgen müssen. Denn Verkäufer, die über das Ziel hinausschießen, laufen ebenso Gefahr, potenzielle Käufer zu verschrecken. Auch Nachverhandlungen oder Vereinbarungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer wissen Makler rechtssicher festzuhalten. Dadurch muss der ehemalige Hausbesitzer keine negativen Konsequenzen nach dem Verkauf fürchten.Mit einem Energieberater an der Energieeffizienzklasse arbeitenBei der Einschätzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen kann ferner das Hinzuziehen eines Energieberaters sinnvoll sein. Dieser beurteilt, welche Modernisierungen tatsächlich sinnvoll sind, um eine bessere Energieeffizienzklasse für die Immobilie zu bekommen. Auch kann der Energieberater potenzielle Interessenten über aktuelle Fördermöglichkeiten informieren. Erfahrene Makler können den Kontakt zu Energieberatern herstellen.Außerdem wissen sie meist, welche Banken in der Region sanierungsbedürftige Objekte zu vernünftigen Preisen finanzieren; viele Finanzinstitute verlangen hierfür nämlich mittlerweile hohe Aufschläge. Geringere Finanzierungskosten kommen wiederum direkt den Verkäufern zugute, weil sie dabei helfen können, einen geeigneten Käufer zu finden.Über Marko Verkic:Marko Verkic ist der Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH. Mit seiner auf den Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique hat er sich auf den Verkauf und die Vermarktung von Luxusimmobilien spezialisiert. Sein Team setzt dabei auf persönlichen und exzellenten Service, umfassende Beratung und individuelle Lösungen - über den kompletten Kauf- oder Verkaufsprozess hindurch. Weitere Informationen unter: https://www.primodeus.de/Pressekontakt:PRIMODEUS Immobilien GmbHGeschäftsführer: Marko VerkicE-Mail: info@primodeus.deWebsite: www.primodeus.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: PRIMODEUS Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176060/5885956