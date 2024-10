Köln (ots) -Betriebsärztinnen und -ärzte sind wichtige Rat- und Impulsgeber im Gesundheits- und Arbeitsschutz. Ein Netzwerk der BG ETEM gibt vor allem Kleinunternehmen Hinweise, wie sie passendes fachmedizinisches Personal finden können.Betriebsärztliche Betreuung ist ein Baustein für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. "Die betriebsärztlichen Aufgaben bestehen nicht nur darin, im stillen Kämmerlein Untersuchungen durchzuführen. Ihre Hauptaufgabe ist die Beratung", sagt Christian Fries, Referent für Arbeitsmedizin im Fachkompetenzcenter Gesundheit im Betrieb der BG ETEM. Fries ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Betriebsmediziner und war selbst jahrelang als Betriebsarzt tätig.Er weiß aus erster Hand, wie essenziell es ist, dass Betriebsärztinnen und -ärzte Unternehmen gut kennen und eng in Arbeitsprozesse eingebunden sind: "Sie müssen die Arbeitsplätze kennen, regelmäßig Begehungen durchführen und in Gefährdungsbeurteilungen eingebunden werden. Nur so erhalten sie ein vollständiges Bild der Situation im Betrieb und können effektiv beraten", betont Fries. Dann könnten die Fachleute etwa bei der Bewertung körperlicher Belastungen im Arbeitsalltag oder der Gefährlichkeit neuer Gefahrstoffe unterstützen.Netzwerk hilft KMUAuch die Frage nach verpflichtenden und freiwilligen Vorsorgeuntersuchungen spielt in der betriebsärztlichen Betreuung eine zentrale Rolle. "Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge regelt genau, welche Vorsorgen Unternehmen veranlassen müssen - unabhängig von der Unternehmensgröße, aber abhängig von den Gefährdungen im Betrieb", erklärt Fries. Er weist darauf hin, dass sich die betriebsärztliche Betreuung in den vergangenen Jahren stark verändert habe. "Früher lag der Fokus viel stärker auf Untersuchungen. Heute geht es mehr um eine ganzheitliche Vorsorge und die Beratung sowohl von Beschäftigten als auch von Unternehmen."Insbesondere kleinere Betriebe stehen oftmals vor der Herausforderung, geeignete Betriebsärztinnen und -ärzte zu finden. Die BG ETEM bietet mit ihrem Netzwerk "Betriebsärztliche Betreuung für Kleinbetriebe" eine Übersicht über Ärztinnen und Ärzte mit arbeitsmedizinischer Fachkunde, die auch sogenannte KMU (kleine und mittelständische Unternehmen) betreuen. Auch Ärztekammern und Berufsverbände können Hinweise geben.Podcast klärt aufArbeitsschutzverantwortliche können jetzt noch mehr über das Thema betriebsärztliche Betreuung erfahren: In der neuesten Folge des Podcasts "Ganz sicher" der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) dreht sich alles um die Rolle von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten im Gesundheitsschutz. Im Gespräch mit Moderatorin Katrin Degenhardt erklärt Christian Fries, wie Unternehmen Betriebsärztinnen und -ärzte sinnvoll einbinden können, um den Schutz der Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft sicherzustellen.Podcast anhören und mehr InformationenDer Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher zu finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge "Betriebsärztliche Betreuung: Sparringspartner im Gesundheitsschutz" geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/betriebsaerztliche-betreuung-sparringspartner-im-gesundheitsschutz).Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18978/5885984