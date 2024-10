Mainz (ots) -Immer wieder besuchen Menschen Kirchen, um den spirituellen Raum auf sich wirken zu lassen, zur Ruhe zu kommen, Gedanken zu sortieren. Manche nehmen dafür in der letzten Bankreihe Platz. "die letzte Bank - Fragen an das Leben" heißt das neue von den Kirchen verantwortete Gesprächsformat, das ab sofort in der ZDFmediathek zu finden ist. In wechselnder Folge sprechen die katholische Ordensfrau und Philosophin Melanie Wolfers und der evangelische Pastor Julian Sengelmann mit Frauen, die mit existentiellen Herausforderungen umgehen müssen oder mussten. Das neue Kirchenformat lenkt den Blick nach vorn und auf die Frage, wie Rückschläge im Leben erfahren und Chancen ergriffen werden können.Die kirchliche Gesprächsreihe startet mit vier Folgen.In "Leben mit Schmerz" spricht Ordensfrau Melanie Wolfers mit einer Frau, die seit einem Fahrradunfall an starken chronischen Schmerzen leidet. Schmerzmittel, die sie anfangs nahm, hat sie abgesetzt, da sie sie gleichgültig gegen ihren Mann und ihre Kinder werden ließen. Heute hat sie gelernt, mit ihren Schmerzen umzugehen und erzählt, wie sie das schafft.In "Alptraum Geburt" trifft Pastor Julian Sengelmann eine Frau, die bei der Geburt ihres ersten Kindes aufgrund von seelischer und körperlicher Gewalt ein Trauma erlebte, es aber vor der zweiten Geburt verarbeiten konnte.In "Die Mama-Falle" spricht Melanie Wolfers mit einer Frau, die rund um die Uhr für ihre Kinder da war, sich immer zuerst um andere und zuletzt um sich selbst kümmerte - bis sie einen Nervenzusammenbruch erlitt. Sie erzählt, wie sie es nach einem Aufenthalt in einer psychosomatische Reha-Klinik geschafft hat, ihr Leben umzukrempeln.Julian Sengelmann trifft für "Von der Kirche zum Tantra" eine frühere Grundschullehrerin, die mit Ende Dreißig einen neuen Lebensweg für sich suchte und fand.Das neue Format ergänzt die Gottesdienst-Übertragungen im Hauptprogramm des ZDF. Wie diese wird es redaktionell von den Kirchen verantwortet. Ziel von "die letzte Bank" ist es, den Nutzerinnen und Nutzern der ZDFmediathek ein Lebenshilfeformat mit seelsorgerischen Impulsen anzubieten. Weitere vier Folgen sind Ende des Jahres abrufbar.Die Sendungen werden zeitnah auch mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dieletztebank) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Hier finden Sie- "die letzte Bank" in der Mediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/die-letzte-bank)- Gottesdienste in der Mediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5886056