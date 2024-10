Berlin (ots) -Die ARKTIS IT solutions GmbH gestaltet den technologischen Wandel in der Justiz aktiv mit. Auf der diesjährigen Smart Country Convention (SCCON) in Berlin, der zentralen Veranstaltung für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors, präsentiert das Unternehmen innovative Lösungen für mehr Effizienz und Transparenz in gerichtlichen Verfahren. Das enorme Potenzial im Bereich e-Justice hat ARKTIS IT solutions zuvor bereits auf dem 33. EDV-Gerichtstag in Saarbrücken und dem 74. Deutschen Juristentag in Stuttgart vorgestellt."Die Digitalisierung der Justiz bedeutet nicht nur, neue Technologien einzuführen, sondern erfordert auch umfangreiche Schulungen sowie die Berücksichtigung rechtlicher und ethischer Aspekte. Aber der Aufwand lohnt sich, weil die Gerichtsbarkeit effizienter, zugänglicher und transparenter wird", sagt Jan Christian Hesterberg, Prokurist bei ARKTIS IT solutions. Das Berliner Unternehmen entwickelt moderne Lösungen von der digitalen Aktenführung bis zur Echtzeitauswertung digitaler Beweismittel. Das führt nicht nur zu einer erheblichen Beschleunigung der Verfahren, sondern auch zu mehr Transparenz und Sicherheit in der Rechtsprechung.Auf der SCCON am 16. Oktober wird Hesterberg, der bei ARKTIS IT solutions sowohl den Vertrieb als auch den Bereich e-Justice verantwortet, neue zukunftsweisende Konzepte vorstellen. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von Cloud-Technologien und künstlicher Intelligenz (KI) zur Verarbeitung digitaler Beweismittel: "Digitale Werkzeuge sind der Schlüssel zur Modernisierung des öffentlichen Sektors. Unsere Lösungen machen Prozesse nicht nur schneller, sondern auch fairer. Mit Videokonferenzsystemen und digitalen Akten können alle Beteiligten ortsunabhängig effizienter zusammenarbeiten", so Hesterberg.Eine enge Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und privaten Technologieunternehmen ist für die Digitalisierung der Justiz von großem Nutzen. So bietet ARKTIS IT Solutions unter anderem eine KI-Funktion zur effizienten Analyse großer Datenmengen an. Dies ist angesichts immer komplexerer digitaler Beweismittel wichtig. Aber auch Datensicherheit und Datenschutz haben einen hohen Stellenwert. Hesterberg: "Um sensible Informationen in Gerichtsverfahren zu schützen, legen wir großen Wert darauf, dass unsere Lösungen höchsten Standards entsprechen. Das ist ein entscheidender Schritt, um das Vertrauen in digitale Gerichtsverfahren zu stärken."Auch in der Justiz wird die KI zum GamechangerKI wird die digitale Transformation in der Justiz - wie in vielen anderen Industrie- und Dienstleistungsbranchen - zunehmend beschleunigen. Das wurde auf dem 33. EDV-Gerichtstag im September deutlich. Dort zeigte ARKTIS IT solutions unter dem Motto "Recht im Umbruch - KI als Gamechanger?", wie die intelligente Auswertung von Daten Prozesse beschleunigen kann: "Ohne die Integration moderner Technologien wird die Justiz den Herausforderungen der Zukunft nicht gewachsen sein. Wir verbinden technologische Innovation mit praxistauglichen Lösungen und ermöglichen so eine schnellere, effizientere und gerechtere Justiz", sagt ARKTIS-Vertriebsleiter Hesterberg.Auch der 74. Deutsche Juristentag im September diesen Jahres stand ganz im Zeichen des digitalen Wandels. Die dort von ARKTIS IT solutions vorgestellten Technologien zur ortsunabhängigen Durchführung von Gerichtsverfahren stehen beispielhaft für die Möglichkeiten, den Zugang zum Recht in der Breite zu verbessern. Sowohl der EDV-Gerichtstag als auch der Deutsche Juristentag haben damit deutlich gemacht, wie die Zusammenarbeit von Justiz und privaten Technologieunternehmen mit innovativen Lösungen tradierte Strukturen aufbrechen kann.Über ARKTIS (www.ARKTIS-gmbh.de (https://www.arktis-gmbh.de/))Die ARKTIS IT solutions GmbH ist ein führender mittelständischer Anbieter von innovativen und zuverlässigen Systemlösungen in den Bereichen Netzwerk- und Datentechnik, Kommunikation, technische Gebäudeausrüstung, Health Care und Digitalisierungslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1988 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und beschäftigt derzeit rund 156 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Berlin und weiteren Standorten in Deutschland. Als zuverlässiger Partner von Behörden, Kommunen und Städten erhält die ARKTIS IT solutions GmbH rund 80 Prozent ihrer Aufträge von der öffentlichen Hand.Pressekontakt:Sven AppeltE-Mail: Appelt@arktis-gmbh.deTel.: +49 160 366 39 48Original-Content von: Arktis IT Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170780/5886189