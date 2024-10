Heilbronn (ots) -Am Wochenende fiel der Startschuss für Lehramt Mintoring und Zukunft Lehramt. Mit frühzeitiger Förderung von Schülerinnen und Schülern und einer intensiven Begleitung in das Lehramtsstudium begegnen diese zwei Stipendienprogramme dem Lehrkräftemangel in Baden-Württemberg. 100 Jugendliche und 200 Gäste aus dem gesamten Bundesland kamen in Heilbronn zur offiziellen Auftaktveranstaltung zusammen.Sie werden dringend gesucht, ist doch der Lehrkräftemangel eines der drängendsten Probleme des Schulsystems. Besonders bemerkbar macht sich das in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, den sogenannten MINT-Fächern. Lehramt Mintoring richtet sich deshalb insbesondere an Jugendliche, die sich für diese Fächer begeistern und mit dieser Begeisterung später die nächste Schülergeneration anstecken möchten. Das Schülerstipendium umfasst Workshops, Coaching-Angebote, digitale Lernformate und eine finanzielle Unterstützung. Es wird bereits seit einigen Jahren von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der Vector Stiftung und der Dieter Schwarz Stiftung angeboten und arbeitet sehr erfolgreich. So wurde das Angebot in diesem Jahr mit Zukunft Lehramt noch einmal erweitert. Erstmals konnten sich auch Schülerinnen und Schüler mit Interesse an anderen Fächern bewerben. Bis zum Ende ihres ersten Hochschuljahres werden sie bei ihrer persönlichen Zukunftsplanung unterstützt, können in das Lehramtsstudium und den Lehrberuf hineinschnuppern und werden während der gesamten Zeit eng von ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren begleitet - alle selbst junge Studierende der Lehramtsfächer.Die Dieter Schwarz Stiftung ermöglicht auch die Durchführung von Zukunft Lehramt. Geschäftsführerin Silke Lohmiller begrüßte die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten auf dem Heilbronner Bildungscampus persönlich und beglückwünschte sie zur erfolgreichen Bewerbung: "Mit unserem erweiterten Angebot können wir heute noch mehr Jugendliche unterstützen, die schon mit ihrer Bewerbung gezeigt haben, was die Schulen von morgen brauchen: engagierte und motivierte Lehrkräfte, die Lust haben, über den Tellerrand zu schauen und Unterricht mit Leben füllen möchten. Das Stipendium ist ein toller Beginn für diesen Weg."Edith Wolf, Vorständin der Vector Stiftung, ergänzte: "So viele junge Menschen hier zu sehen, die sich erfolgreich um die Förderung beworben haben, ist großartig. Denn es zeigt, dass die Jugendlichen ihre Zukunft aktiv gestalten möchten, und es zeugt auch von großem Interesse an den Zukunftsthemen, die wir gemeinsam angehen müssen. Gerade die MINT-Fächer spielen hier eine wichtige Rolle.""Dank der großen Unterstützung unserer Partner können wir mit Lehramt Mintoring und Zukunft Lehramt jetzt gleich zwei wirkungsvolle Stipendienprogramme für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg anbieten. Die große Zahl an Bewerbungen und die hohe Motivation der 100 neuen Geförderten sind der beste Beweis dafür, wie attraktiv Lehrberufe sein können. Nun wollen wir mit den Jugendlichen alle Möglichkeiten entdecken, die im Lehramt stecken, und ihnen den Weg ins Studium ebnen", so Dr. Alexandra Gerstner, Geschäftsführerin der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.Weiterführende Informationen unter www.sdw.org/lehramt-mintoring und www.sdw.org/zukunft-lehramtBildmaterial der Aufnahmefeier für Ihre Berichterstattung: https://cloud.sdw.org/s/mm27N6WTZdQ6zqgPressekontakt:Meike Ullrich, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-74,E-Mail: m.ullrich@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/5886334