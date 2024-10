EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Sie herzlich zur Online-Teilnahme am 12. International Investment Forum (IIF) am 15. Oktober 2024 ab 09:55 Uhr (MEZ) einzuladen. Das IIF findet bereits zum zwölften Mal seit seiner Gründung im Jahr 2021 statt und bietet als Online-Investorenkonferenz eine perfekte Plattform, auf der Investoren mit ausgewählten international orientierten Unternehmen in Kontakt treten können. Als Live-Veranstaltung im Online-Format ermöglicht das International Investment Forum einen direkten Zugang zu nationalen und internationalen börsennotierten Unternehmen aus Europa, Australien und Nordamerika. Diese Unternehmen kommen aus verschiedenen Branchen wie Industrie, Sicherheit, Software, Handel, Immobilien, Rohstoffe, Wasserstoff & Solar, Energie und vielen anderen Bereichen. Die teilnehmenden Unternehmen gewähren einzigartige Einblicke in ihre Geschäftsmodelle mit ihren aktuellen Entwicklungen und stehen den Investoren nach der Präsentation im Q&A live für Fragen zur Verfügung. "Wir freuen uns sehr auf das 12. IIF International Investment Forum, das einmal mehr eine hervorragende digitale Plattform für Investoren und Unternehmen bietet. Mit bis zu 20 spannenden Unternehmen aus Europa, Asien und Nordamerika werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche interessante Investmentchancen aufgezeigt. Die Konferenz hat sich seit 2021 als spannendes Investoren-Event etabliert und bleibt eine wichtige Plattform für den Austausch von innovativen Ideen und wertvollen Investmentmöglichkeiten.", erklärt Manuel Hölzle, Chefanalyst der GBC AG und Co-Veranstalter des 12. IIF International Investment Forums. "Als Apaton Finance sind wir stolz darauf, das 12. IIF International Investment Forum als Co-Veranstalter zu begleiten und unsere besondere Spezialisierung auf internationale Small-Cap-Unternehmen aus dem nordamerikanischen und asiatischen Raum einzubringen. Auch in dieser Ausgabe präsentieren sich wieder spannende Unternehmen, die mit ihren innovativen Geschäftsstrategien beeindruckende Perspektiven für Investoren aufzeigen. Das Forum ist eine hervorragende Plattform, um attraktive Investmentmöglichkeiten in diesen dynamischen Märkten zu entdecken." ergänzt Mario Hose, CEO von Apaton Finance als Co-Veranstalter. Das IIF wird von den Analysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, moderiert. Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots: VCI Global Limited (ISIN VGG982181031) - Malaysia sdm SE (ISIN DE000A3CM708) - Deutschland Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59) - Deutschland Altech Advanced Materials AG (ISIN DE000A31C3Y4) - Deutschland Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) - Deutschland INDUS Holding AG (ISIN DE0006200108) - Deutschland International School Augsburg -ISA- gAG (ISIN DE000A2AA1Q5) - Deutschland Gerresheimer AG (ISIN DE000A0LD6E6) - Deutschland 123Fahrschule SE (ISIN DE000A2P4HL9) - Deutschland Cogia AG (ISIN DE000A3H2226) - Deutschland Globex Mining Enterprises Inc. (ISIN CA3799005093) - Kanada Condor Energies Inc. (ISIN CA20676A1084) - Kanada Almonty Industries Inc. (ISIN CA0203981034) - Kanada dynaCERT Inc. (ISIN CA26780A1084) - Kanada Desert Gold Ventures Inc. (ISIN CA25039N4084) - Kanada Prismo Metals Inc. (ISIN CA74275P1071) - Kanada Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN CA80412L8832) - Kanada Myriad Uranium Corp. (ISIN CA62857Y1097) - Kanada BIGG Digital Assets Inc. (ISIN CA0898041086) - Kanada

Das vollständige Programm mit den Präsentationszeiten zum 12. IIF finden Sie unter folgendem Link: https://ii-forum.com/timetable-12/ Bitte melden Sie sich für das IIF über unsere Website www.ii-forum.com an oder direkt unter folgendem Link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XGOJJ8DyTYmha-CTEwgMwQ#/registration Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Das Konferenzteam der GBC AG und Apaton Finance GmbH



