Nachdem wegen des Hurrikans Milton erneut eine Verschiebung des Starts der Jupiter-Mission Europa Clipper stattgefunden hatte, könnte es am heutigen Montag so weit sein. Die Nasa hat alles für einen Start vorbereitet. Am Montag, 14. Oktober 2024, soll das Nasa-Raumschiff Europa Clipper vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida an Bord einer Falcon-Heavy-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX starten. Seine Mission besteht darin, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...