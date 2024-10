Köln (ots) -Das Center Parcs Nordborg Resort, der erste dänische Ferienpark von Center Parcs, hat mit dem Richtfest am 10. Oktober einen wichtigen Meilenstein hin zu seiner Eröffnung im Sommer 2025 gefeiert.Im Rahmen der Feierlichkeiten waren zahlreiche Vertreter von Center Parcs, Linak Holding A/S, der Gemeinde Sønderborg sowie der Stiftung von Bitten & Mads Clausen anwesend und haben dieses große Ereignis feierlich begangen:"Das ist gewaltig. Alles begann mit einer Vision auf einem Blatt Papier, und jetzt haben wir 440 Häuser, von denen fast alle fertig sind. Es ist beeindruckend, wie viel wir seit dem ersten Spatenstich am 17. Mai 2022 erreicht haben. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt", so Bent Jensen von Linak Holding A/S im Rahmen des Richtfests.Dabei war die Gemeinde Sønderborg von Anfang an sehr stark in das Projekt eingebunden: "Das Nordborg Resort wird den Tourismus ankurbeln und dabei Gäste nach Nordals und in die gesamte Region locken. Wir haben viel zu bieten: von einer fantastischen Hafenpromenade bis hin zu Attraktionen der Extraklasse. Wir schaffen einen Erholungsort, an dem sowohl Einheimische als auch Gäste die Natur und die Region Sønderborg genießen können. Wir möchten ein Resort schaffen, dassich harmonisch in die umgebende Natur einbettet", betont der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Sønderborg, Stephan Kleinschmidt.Das Projekt wird ebenfalls von der Stiftung von Bitten & Mads Clausen unterstützt. So hebt der Vorstandsvorsitzende Per Have hervor:"Im Namen der Stiftung ist es uns eine große Freude, das Richtfest zu feiern. Von diesem Projekt werden Nordals und unsere Region noch viele Jahre lang profitieren. Das Nordborg Resort ist nicht nur ein Gebäude, sondern ein Ort, an dem Menschen Erinnerungen schaffen, sich entspannen, das Leben genießen und eine Atmosphäre kreieren, bei der sich hoher Komfort mit der Schönheit der Natur verbindet."Mit seinen gemütlichen skandinavischen Ferienhäusern und einer Fülle von Naturerlebnissen rechnet das Nordborg Resort mit 160.000 Gästen pro Jahr. Das Resort wird ab dem Sommer 2025 Gäste empfangen.Künftige Gäste des Nordborg Resorts können sich auf ein Urlaubserlebnis inmitten von Wäldern, schönen Küsten und historischen Sehenswürdigkeiten freuen, aber auch auf eine Fülle von Aktivitäten wie der Wasserwelt Aqua Mundo mit mehreren Wasserrutschen und einen Kinderbauernhof, auf dem man den Tieren ganz nahe kommen kann. Der Market Dome, das lebendige Zentrum des Resorts, bietet Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Aktivitäten für die ganze Familie.Mehr Infos hier (https://www.centerparcs.de/?&adlgid=c%7Cg%7Ccenter%20parcs%7C704504543983%7Ce&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwuMC2BhA7EiwAmJKRrM39t8cOIFfDBu4tmgysMYRjWTlIXZuOCxGVj7hlvRQECEre_pFEZBoCUeIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds).Über Center Parcs Europe:Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Das Konzept von Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden entwickelt und ist nach wie vor einzigartig in Europa. Center Parcs Europe verfügt derzeit über 29 Standorte: 7 in Frankreich, 7 in Belgien (davon 2 Sunparks Parks), 9 in den Niederlanden und 6 in Deutschland. Die Marke stellt die Beziehungen zwischen den Menschen sowie ihre Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt. Ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammengehörigkeit über die Familie hinausgeht, bietet Center Parcs seinen Gästen die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung unvergessliche Erinnerungen miteinander zu schaffen. Mit einem modernen Ambiente, einer breiten Palette an Erlebnissen und dem Fokus auf nachhaltige und lokale Initiativen, heißt Center Parcs jeden willkommen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln.Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit über 50 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken - Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio - empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 44.800 Apartments und Ferienhäusern an 300 Standorten in Europa. Die Holding der Gruppe - Pierre et Vacances SA - ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert. 