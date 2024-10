Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte am Montag, man sei "ernsthaft besorgt über die Militärübungen der Volksbefreiungsarmee (PLA) in der Straße von Taiwan und um Taiwan herum". Weitere Zitate "Wir fordern die Volksrepublik China (PRC) auf, Zurückhaltung zu üben und weitere Aktionen zu vermeiden, die den Frieden und die Stabilität in der Straße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...