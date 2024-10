TEHERAN/MASKAT (dpa-AFX) - Irans Außenminister hat angesichts der militärischen Spannungen in Nahost mit seinem chinesischen Kollegen telefoniert. Chinas Außenminister Wang Yi forderte in dem Gespräch laut iranischen Angaben größere diplomatische Anstrengungen, um eine Eskalation in der Region abzuwenden. Abbas Araghtschi dankte seinem Kollegen für dessen Engagement, wie aus einer Erklärung des Außenministeriums in Teheran hervorging.

Iran und China pflegen enge, pragmatische Beziehungen. Die Volksrepublik ist der wichtigste Abnehmer iranischen Öls, der Haupteinnahmequelle des Landes. Angesichts internationaler Sanktionen und verschlechterter Beziehungen zum Westen hat Teheran sowohl seine regionalen Kooperationen als auch die Beziehungen nach Osten weiter ausgebaut.

Die Region Nahost steht seit Wochen am Rande einer großen Eskalation. Beobachter befürchten, dass ein Krieg zwischen Israel und dem Iran immer wahrscheinlicher wird./arb/DP/jha