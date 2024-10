In den letzten Wochen konnte sich die BASF Aktie von ihrer Baisse etwas erholen: Vom Jahrestief 2024 bei 40,174 Euro ging es seit Anfang August bis auf 48,60 Euro nach oben, die am 4. Oktober erreicht wurden. Seitdem kommt es per Saldo zu Verlusten und mit dem heutigen Kursrutsch auf das bisherige Tagestief bei 45,965 Euro zu einem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...