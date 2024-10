Die Eli Lilly and Aktie zeigt weiterhin eine beeindruckende Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 855,10 EUR verzeichnete das Papier am 14. Oktober einen Anstieg von 0,36% gegenüber dem Vortag. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich: Die Aktie konnte in den letzten zwölf Monaten um satte 46,88% zulegen. Auch auf Monatssicht setzt sich der Aufwärtstrend fort, mit einem Plus von 8,00% in den letzten vier Wochen.

Fundamentaldaten im Fokus

Trotz der starken Kursgewinne bleibt die Bewertung der Aktie anspruchsvoll. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 22,56, was auf eine recht hohe Bewertung hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Eli Lilly eine Dividende von 5,20 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,62% entspricht. [...]

