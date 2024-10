LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung gründet einen Staatsfonds, um in "saubere Energie" und Wachstumsbranchen wie Wasserstoff, CO2-Lagerung und sogenannte Gigafabriken zu investieren. Der National Wealth Fonds, der aus der Entwicklungsbank UK Infrastructure Bank hervorgeht, wird mit 27,8 Milliarden Pfund (33,2 Mrd Euro) ausgestattet, wie Finanzministerin Rachel Reeves auf einer Investitionskonferenz in London ankündigte. Ziel ist unter anderem, regionale Infrastrukturprojekte zu fördern.

Unternehmen versprach Reeves "eine echte Partnerschaft". "Die Entscheidungen, die vor uns liegen, werden nicht immer einfach sein", sagte sie laut vorab verbreiteter Pressemitteilung. "Aber indem wir die richtigen Entscheidungen treffen, um unsere Wirtschaft auszubauen und Investitionen anzukurbeln, werden wir in allen Teilen des Landes gute Arbeitsplätze und neue Chancen schaffen."

Dutzende Milliarden an Investitionen erhofft



Die britische Regierung erwartet von dem Treffen Investitionen in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden Pfund. Auch König Charles III. wurde von der Regierung eingespannt und bei einem Empfang für die Teilnehmer erwartet.

Premierminister Keir Starmer versprach den Abbau von Bürokratie. Das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, werde auch helfen, populistische Kräfte einzudämmen, sagte er.

"Wir leben in einer Zeit, in der politische Feuer auf der ganzen Welt wüten. Konflikte, Unsicherheit, eine populistische Stimmung, die gegen die offenen Werte wettert, die so vielen von uns am Herzen liegen", sagte der Regierungschef. Aber gleichzeitig sei es "ein Zeitalter großer Möglichkeiten" mit einer "großen Revolution in der digitalen Technologie, in sauberer Energie, Medizin, Biowissenschaften, die alle das Wettbewerbspotenzial haben, unsere Lebens- und Arbeitsweise grundlegend zu verändern"./bvi/DP/jha