DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu steigenden Luftfahrtgebühren:

"Es droht eine Zweiteilung der Gesellschaft. Wer über die ausreichenden Mittel verfügt, kann und wird sich das Flugzeug weiterhin leisten. Wer nicht, wird sich abgehängt fühlen - vielleicht noch mehr als bisher schon. Das ist brandgefährlich in einer eh schon fragilen Demokratie, in der immer mehr Bürger ihre Wünsche und Anliegen nicht mehr berücksichtigt sehen. Luftfahrt war in ihren Anfängen ein Luxusgut. Mit dem Jumbo von Boeing gelang es, Fliegen zu einem Transportmittel für die Massen zu machen. Derzeit wird diese Demokratisierung des Luftverkehrs von der deutschen Politik zurückgedreht. Das kann nicht gut gehen."/DP/jha