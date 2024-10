Das in Huelva ansässige und auf die Produktion und Vermarktung von Beeren, Zitrusfrüchten und Avocados spezialisierte Unternehmen feierte im August sein zehnjähriges Jubiläum, so berichtet RevistaMercados.com. Die Feier kommt zu einem besonderen Zeitpunkt für das Unternehmen, nachdem es in der letzten Saison mit einer Produktion von fast 45.000 Tonnen Obst und einem...

