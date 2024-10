Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 15-Oct-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 October 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 14 October 2024 it purchased a total of 167,186 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 127,186 40,000 EUR2.0600 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.7240 Lowest price paid (per ordinary share) EUR2.0300 GBP1.7020 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR2.0513 GBP1.7168

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 630,081,258 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 832 2.0400 XDUB 09:21:19 00029307961TRDU1 1,081 2.0400 XDUB 09:21:19 00029307960TRDU1 2,064 2.0300 XDUB 09:27:18 00029307991TRDU1 1,982 2.0300 XDUB 09:27:18 00029307990TRDU1 1,000 2.0350 XDUB 10:09:01 00029308103TRDU1 1,000 2.0350 XDUB 10:14:23 00029308116TRDU1 726 2.0350 XDUB 10:18:10 00029308121TRDU1 1,000 2.0350 XDUB 10:18:10 00029308120TRDU1 1,943 2.0400 XDUB 10:32:10 00029308206TRDU1 3,462 2.0400 XDUB 10:32:10 00029308205TRDU1 3,729 2.0400 XDUB 10:32:10 00029308204TRDU1 1,000 2.0400 XDUB 11:53:42 00029309100TRDU1 671 2.0400 XDUB 11:53:42 00029309099TRDU1 1,260 2.0400 XDUB 11:53:42 00029309098TRDU1 3,191 2.0450 XDUB 12:12:06 00029309224TRDU1 1,217 2.0450 XDUB 12:12:06 00029309223TRDU1 1,000 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309237TRDU1 800 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309243TRDU1 1,600 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309242TRDU1 800 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309241TRDU1 1,600 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309240TRDU1 2,400 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309239TRDU1 1,000 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309238TRDU1 1,600 2.0500 XDUB 12:30:39 00029309244TRDU1 940 2.0500 XDUB 12:30:42 00029309245TRDU1 248 2.0500 XDUB 12:30:42 00029309246TRDU1 600 2.0500 XDUB 12:31:53 00029309247TRDU1 892 2.0500 XDUB 12:49:09 00029309306TRDU1 1,402 2.0500 XDUB 12:49:09 00029309305TRDU1 1,862 2.0500 XDUB 12:49:09 00029309304TRDU1 4,207 2.0500 XDUB 12:49:09 00029309303TRDU1 1,094 2.0500 XDUB 12:49:09 00029309302TRDU1 437 2.0500 XDUB 12:49:09 00029309301TRDU1 897 2.0500 XDUB 12:49:09 00029309300TRDU1 1,130 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309775TRDU1 828 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309774TRDU1 2,414 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309780TRDU1 2,414 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309779TRDU1 1,000 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309778TRDU1 1,414 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309777TRDU1 1,000 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309776TRDU1 1,278 2.0550 XDUB 13:50:06 00029309781TRDU1 217 2.0550 XDUB 13:54:11 00029309809TRDU1 12 2.0550 XDUB 13:54:11 00029309808TRDU1 1,526 2.0550 XDUB 13:54:57 00029309813TRDU1 196 2.0550 XDUB 13:54:57 00029309812TRDU1 163 2.0550 XDUB 13:54:57 00029309811TRDU1 1,603 2.0550 XDUB 14:01:32 00029309853TRDU1 234 2.0550 XDUB 14:01:32 00029309852TRDU1 1,000 2.0550 XDUB 14:07:51 00029309871TRDU1 182 2.0550 XDUB 14:07:51 00029309870TRDU1 15 2.0550 XDUB 14:11:50 00029309897TRDU1 2,013 2.0550 XDUB 14:11:50 00029309898TRDU1 213 2.0550 XDUB 14:17:42 00029309922TRDU1 3,976 2.0550 XDUB 14:36:33 00029310080TRDU1 1,989 2.0550 XDUB 14:36:33 00029310079TRDU1 2,074 2.0550 XDUB 14:36:33 00029310078TRDU1 3,700 2.0550 XDUB 14:36:33 00029310082TRDU1 1,000 2.0550 XDUB 14:36:33 00029310081TRDU1 1,946 2.0550 XDUB 14:36:33 00029310083TRDU1 1,674 2.0600 XDUB 14:46:41 00029310262TRDU1 2,044 2.0600 XDUB 14:46:41 00029310261TRDU1 2,044 2.0600 XDUB 14:46:41 00029310260TRDU1 1,932 2.0600 XDUB 14:54:28 00029310392TRDU1 1,769 2.0550 XDUB 14:54:28 00029310393TRDU1 1,600 2.0600 XDUB 15:08:01 00029310539TRDU1 1 2.0600 XDUB 15:08:08 00029310543TRDU1 474 2.0600 XDUB 15:08:15 00029310544TRDU1 445 2.0600 XDUB 15:11:26 00029310561TRDU1 1,288 2.0600 XDUB 15:11:26 00029310560TRDU1 1,000 2.0600 XDUB 15:14:17 00029310700TRDU1 446 2.0600 XDUB 15:16:12 00029310887TRDU1 1,000 2.0600 XDUB 15:16:12 00029310886TRDU1 452 2.0600 XDUB 15:16:12 00029310885TRDU1 946 2.0600 XDUB 15:20:14 00029310950TRDU1 1,000 2.0600 XDUB 15:20:14 00029310949TRDU1 966 2.0550 XDUB 15:20:54 00029310951TRDU1 1,753 2.0550 XDUB 15:26:50 00029310968TRDU1 1,842 2.0550 XDUB 15:26:50 00029310967TRDU1 1,972 2.0550 XDUB 15:26:50 00029310966TRDU1 1,712 2.0550 XDUB 15:26:50 00029310965TRDU1 1,060 2.0550 XDUB 15:26:50 00029310964TRDU1 421 2.0550 XDUB 15:43:47 00029311067TRDU1 1,000 2.0550 XDUB 15:43:47 00029311066TRDU1 356 2.0550 XDUB 15:43:47 00029311065TRDU1 1,117 2.0550 XDUB 15:47:21 00029311080TRDU1 828 2.0550 XDUB 15:47:21 00029311079TRDU1 453 2.0550 XDUB 15:51:18 00029311102TRDU1

1,879 2.0550 XDUB 15:52:21 00029311108TRDU1 1,193 2.0550 XDUB 15:56:05 00029311125TRDU1 12 2.0550 XDUB 15:56:05 00029311124TRDU1 17 2.0550 XDUB 15:58:28 00029311131TRDU1 1,736 2.0550 XDUB 15:58:28 00029311132TRDU1 1,750 2.0550 XDUB 16:01:44 00029311174TRDU1 341 2.0550 XDUB 16:05:10 00029311205TRDU1 1,600 2.0550 XDUB 16:05:10 00029311204TRDU1 19 2.0550 XDUB 16:08:24 00029311228TRDU1 2,029 2.0550 XDUB 16:08:30 00029311230TRDU1 1,941 2.0550 XDUB 16:12:06 00029311243TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 77 1.7020 XLON 10:18:57 00029308126TRDU1 800 1.7020 XLON 10:23:30 00029308140TRDU1 722 1.7060 XLON 10:25:03 00029308141TRDU1 900 1.7080 XLON 10:30:17 00029308173TRDU1 1,189 1.7080 XLON 10:32:27 00029308216TRDU1 700 1.7100 XLON 11:54:09 00029309102TRDU1 800 1.7100 XLON 11:54:42 00029309106TRDU1 800 1.7100 XLON 11:57:47 00029309135TRDU1 181 1.7100 XLON 12:05:12 00029309164TRDU1 700 1.7100 XLON 12:05:16 00029309165TRDU1 7 1.7160 XLON 12:38:29 00029309285TRDU1 800 1.7160 XLON 12:38:31 00029309286TRDU1 121 1.7160 XLON 12:49:04 00029309296TRDU1 882 1.7160 XLON 12:49:04 00029309295TRDU1 373 1.7160 XLON 12:49:04 00029309294TRDU1 2,006 1.7160 XLON 12:49:04 00029309299TRDU1 515 1.7160 XLON 12:49:04 00029309298TRDU1 1,300 1.7160 XLON 12:49:04 00029309297TRDU1 800 1.7160 XLON 13:49:09 00029309770TRDU1 505 1.7160 XLON 13:49:12 00029309771TRDU1 2,220 1.7200 XLON 13:58:28 00029309830TRDU1 1,058 1.7220 XLON 14:21:47 00029309940TRDU1 1,200 1.7220 XLON 14:21:47 00029309939TRDU1 3,843 1.7200 XLON 14:32:17 00029310033TRDU1 2,272 1.7200 XLON 14:32:17 00029310032TRDU1 977 1.7240 XLON 14:46:44 00029310264TRDU1 1,141 1.7240 XLON 14:46:44 00029310263TRDU1 2,010 1.7180 XLON 15:28:06 00029310970TRDU1 3,306 1.7160 XLON 15:31:35 00029310983TRDU1 544 1.7160 XLON 15:31:35 00029310982TRDU1 280 1.7180 XLON 16:14:01 00029311255TRDU1 1,720 1.7180 XLON 16:14:01 00029311254TRDU1 1,647 1.7180 XLON 16:14:01 00029311253TRDU1 375 1.7180 XLON 16:14:01 00029311252TRDU1 961 1.7180 XLON 16:28:14 00029311338TRDU1 968 1.7200 XLON 16:28:26 00029311340TRDU1 1,300 1.7200 XLON 16:28:26 00029311339TRDU1

