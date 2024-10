Jetzt einsteigen? 1.000% "Ante Portas" - Kursgwewinn mit Ansage?!

Anzeige / Werbung

Sechs Punkte die Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) den nächsten 1.000% Highflyer aus dem "Lithium Valley" identifizieren?!

Jetzt kommt noch ein weiterer sehr wichtiger Aspekt dazu und dadurch komplettiert sich das Bild einer fantastischen Spekulationsmöglichkeit, auf die es sich lohnt ein Auge zu werfen! Nicht umsonst wurden in näheren Umkreis beachtliche 5 Milliarden Dollar investiert!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie Latin Resources (ASX:LRS) - Übernahme durch Pilbara -, Sigma Lithium (TSXV:SGML), Lithium Ionic (TSXV:LTH) oder auch von Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX), die ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert haben und gesamt mehrere Milliarden Dollar wert sind. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Aber es gibt auch ein sehr kleines Unternehmen, das eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) spielen könnte. Sein, verglichen zu Spark, winziges Explorationsareal grenzt direkt an das von Spark. Dieses kleine Areal des Spark-Nachbarn hat aber wichtige Erkenntnisse gebracht und scheint nun ein weiterer "Proof Of Concept" für die Explorationspläne von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN):

Spark Energy Minerals Advances Exploration at its Arapaima Lithium Project and Congratulates Si6 Metals on its 3km Anomalous Lithium Trend

Der australische Junior Explorer Si6 hat kürzlich die Entdeckung vielversprechender geochemischer Ergebnisse von Lithium in Böden über eine Streichlänge von etwa 3 km und 800 m Breite auf seinem angrenzenden Lithium-Prospekt Padre Paraíso bekannt gegeben hat.

Die Lithiumanomalien, die beim Padre Paraiso Lithium-Projekt von Si6 entdeckt wurden, konzentrieren sich in der Salinas-Formationszone, die mit Pegmatit-Intrusionen verbunden ist. Diese geologische Umgebung begünstigt die Lithiummineralisierung, die typischerweise in Lithiumvorkommen in der Provinz Lithium Valley zu finden ist, darunter Colina MRE von Latin Resources und das Projekt Grota do Cirilo von Sigma.

Aufgrund der Verbundenheit der Grundstücke zwischen Si6s Padre Paraiso und Sparks Arapaima vermutet das Explorationsteam, dass sich diese geologische Formation auch auf Sparks Boden befindet. Um diese Theorie zu beweisen, müssen weitere Bodenuntersuchungen durchgeführt werden.

Das Bodenprobenentnahmeprogramm von Si6 wurde im Sommer abgeschlossen, wo frühere Oberflächen- und Bohrproben starke Lithiumanomalien von bis zu 401 ppm Li2O2 ergaben. Die Analyseergebnisse haben mehrere Zonen mit erhöhten Lithiumwerten identifiziert. Der höchste aufgezeichnete Wert lag bei 140 ppm Li und wurde im mittleren östlichen Teil des Pegmatitkorridors gefunden.

News Fazit:

Man braucht bei Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nur ein paar wichtige Punkte in Kontext zu bringen:

Vier riesige Lithium-Minen bzw. Lagerstätten nur ein paar Kilometer westlich

Signifikante Lithium-Entdeckung im Herz der Spark-Gebiete (Si6 Minerals)

Höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley im Herz der Spark-Gebiete

Idente Mineralisierung wie bei Lithium Ionic (TSXV:LTH) und Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX)

Jonathan Hill, der Super-Experte für dieses Gebiet (Ex-Anglo, Ex-Jaguar Mining)

Bisher 5 Milliarden Dollar Investitionen im Lithium Valley



Addiert man diese Eckpunkte, dann kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch nicht auf dem Schirm haben!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

Vergleich: Atlas Lithium

Atlas Lithium hat derzeit eine Ressource von "nur" 2,4 Mio. Tonnen mit einem Lithiumgehalt von 1,32% und ist mit ca. 150 Mio. CAD bewertet. Dies ist in der unvorstellbar kurzen Zeit von weit weniger als zwei Jahren gelungen!

Schauen wir uns als Vergleich die Firmengeschichte von Atlas Lithium an (vorher Brazil Minerals), die die kleinste Lagerstätte in Valley haben. Die ersten Bohrergebnisse wurden im August 2022 veröffentlicht. Im Januar 2022 erfolgte das NASDAQ Listing (Vorher Pinksheets und OTCQB), dann sofort ein MOU mit Mitsui & Co über die Abnahme der künftigen Lithium-Produktion. Weitere Bohrergebnisse bis zu 4,4% Lithium. 20 Mio. USD Finanzierung durch den Verkauf eines 3% Royalty-Rechtes auf den künftigen Lithium-Ausstoß. Weitere Bohrergebnisse bis 5,23% Lithium - und jetzt, nur etwas mehr als zwei Jahre später hat man einen bindenden Abnahmevertrag in der Tasche und ist bereits in der Genehmigungsphase für den Abbau und die Verarbeitungsanlage.

Haben sie zwei Jahre Zeit um aus 5.000 EUR 50.000 EUR zu machen, dann könnte Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) eine Überlegung wert sein! Meinung Redaktion

Spark Energy Minerals Inc.*

WKN: A3EQSN // CSE: SPRK

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!



Es ist es kein Geheimnis, dass der weltweite Lithium-Bedarf auf 5,5 Mio. Tonnen jährlich steigen wird. Aus derzeitiger Sicht können aber, auch unter Einbeziehung der potentiellen bekannten Lagerstätten und dem Ertrag aus dem künftigen Recycling, nur ca. 4 Mio. Tonnen bereitgestellt werden. Neben den bekannten Zentren des Lithiumabbaus, wie z.B. der Athacama-Wüste, könnte wohl ein großer Anteil dieses Bedarfes aus dem Lithium Valley im Bundesstaat Minera Gerais in Brasilien gedeckt werden, dort, wo man auf konstante Lithiumgrade von rund 1,30% spekulieren kann, die den folgenden Unternehmen zu großem Erfolg innerhalb kürzester Zeit verholfen haben!



Der Schlüssel zum Erfolg ist ein Mineral, das im Lithium Valley sehr präsent ist: Spodumen. Spodumen, LiAl[Si2O6], ist einer der wichtigsten Rohstoffe zur Gewinnung von Lithium. Findet man dieses Mineral, ist die Chance auf Erfolg groß!

In den Fußstapfen von Sigma Lithium?!

Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML) noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt), und dann ging alles eigentlich ganz schnell! In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte, die nur ca. 15 Kilometer vom Hauptprojekt von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) entfernt ist, entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium Gehalt von 1,38%!

Noch bevor das Unternehmen im Oktober 2021 einen Abnahmevertrag mit LG Energy Solution, einem der größten Li-Ion Batterieherstellern der Welt, bekannt gab, notierte der Kurs über 10,00 CAD und binnen weniger Jahre war man in der Lage, die weltweit viertgrößte Lithium-Produktion auf die Beine zu stellen!

Der Super-Spezialist

Damit der Plan gelingt, eine ähnlich große Entdeckung wie Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML) zu machen und zu entwickeln, hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) JOHNATHAN HILL in seinen Reihen! In seiner Rolle als VP Exploration, Country Manager & Director sollte sein 30-jähriger Erfahrungsschatz von bedeutender Rolle sein:

Ehemaliger Greenfields Exploration Manager für Brasilien - bei AngloGold

Ehemaliger Vizepräsident für Exploration und Geologie für Brasilien/Minas Gerais - bei Jaguar Mining

Ehemaliger Greenfield Exploration Manager Kolumbien - bei AngloGold



Hill dürfte die Minas-Gerais-Geologie kennen wie seine Westentasche, - beinahe ein Garant für Erfolg.

Hot - Minas Gerais

Derzeit werden in diesem brasilianischen Bundesstaat allein im Lithium-Sektor Rekordsummen investiert, nicht umsonst, denn nirgends sonst winkt High-Speed-Erfolg in diesem Umfang!

Quelle: bnamericas.com

Fazit:

Mit einer Bewertung von unter 10 Mio. CAD zum Zeitpunkt der Vorstellung erscheint Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) eine gute Gelegenheit für risikoaffine Anleger! Speziell in Hinblick auf die Tatsache, dass wohl die Transaktion über die Übernahme weiterer brasilianischer Explorationsgebiete im Raum steht. Zusätzlich können wohl erste Lithium-Daten für Bewegung sorgen, wenn diese dem "regionalen Sigma-Standard" von über 1,3% Lithium entsprechen!

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Helmut Pollinger

Enthaltene Werte: CA84652L2075