Die Aktie des britischen Pharma-Unternehmens strotzt nur so vor Stärke. Zum Start in die neue Handelswoche markierte der Wert an der US-Tech-Börse Nasdaq, an der Verona Pharma gelistet ist, bei 34,69 Dollar ein neues Allzeithoch. Kein Wunder, nimmt der Optimismus, was das Spitzenumsatzpotenzial das bis dato einzig zugelassenen Medikament betrifft, immer weiter zu.

