EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Finanzierung

SANHA GmbH & Co. KG mit weiterhin positiver Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024



15.10.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SANHA GmbH & Co. KG mit weiterhin positiver Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024

Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 steigt um 1,9 % auf 92,9 Mio. Euro

EBITDA erhöht sich von 15,3 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 17,1 %

Revalutierung des ausstehenden Anleihevolumens auf 33,7 Mio. Euro

Essen, 15. Oktober 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, setzt die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 fort. Der Umsatz liegt kumuliert per Ende September bei 92,9 Mio. Euro und damit +1,9 % über Vorjahr. Insbesondere das Industrie- und Kältegeschäft, das SANHA in den vergangenen Jahren im Rahmen der Diversifikation des Geschäftsmodells erfolgreich ausgebaut hat, verzeichnete in den ersten neun Monaten ein erfreuliches Wachstum. Durch das breit aufgestellte Kunden- und Produktportfolio sowie die positive Geschäftsentwicklung in wichtigen Auslandsmärkten wie den USA und Australien konnte SANHA die Nachfrageschwankungen in Europa ausgleichen.

Auch die Ertragskraft hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 erneut verbessert. SANHA verzeichnete einen gestiegenen Rohertrag von 57,2 Mio. Euro und eine deutlich verbesserte Rohertragsmarge von 59,1 % (Vorjahr: 52,1 Mio. Euro bzw. 54,8 %). Das EBITDA stieg ebenfalls in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 0,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer gestiegenen EBITDA-Marge von 17,1 % (Vorjahr: 16,7 %). Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro).

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des traditionsreichen Familienunternehmens, das in diesem Jahr 60 Jahre alt wurde: "Trotz der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen konnten wir in den ersten neun Monaten dank unserer erfolgreichen Strategie der breiten Diversifikation in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen und Länder weiter wachsen. Die Resilienz unseres Geschäftsmodells wird durch die bisherige Entwicklung in 2024 erneut unterstrichen. Unsere hohen Investitionen in die Automatisierung, in moderne Produktionsmaschinen und in die Digitalisierung, unter anderem auch unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz, erweisen sich als wichtige Stütze der positiven Ertragsentwicklung. Besonders erfreulich ist, dass die Entwicklung im dritten Quartal in allen Leistungs- und Ertragskategorien leicht über dem jeweils ersten und zweiten Quartal lag, was unsere Erwartungshaltung aus dem Frühjahr voll bestätigt. Unsere Auftragspipeline ist über alle Regionen und Branchen hinweg gut gefüllt, so dass wir auch positiv auf das vierte Quartal 2024 blicken. Wir erwarten vor diesem Hintergrund eine weitere Verbesserung unserer Bilanzrelationen, u. a. der Eigenkapitalquote, die per Ende September 2024 schon bei 23,6 % liegt."

Ausstehendes Anleihevolumen auf 33,7 Mio. Euro reduziert

Nach vorangegangenen Rückkäufen zum Abbau der Verbindlichkeiten hat SANHA formal die Stücke im eigenen Bestand der Unternehmensanleihe 2013/2026 (WKN: A1TNA7 / ISIN: DE000A1TNA70) eingezogen und entsprechend das ausstehende Anleihevolumen von 37,1 Mio. Euro um 3,4 Mio. Euro auf 33,7 Mio. Euro revalutiert. Wie zuvor mitgeteilt, erwägt SANHA derzeit im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung ihrer Finanzierungsstrategie verschiedene Optionen, insbesondere im Hinblick auf die Refinanzierung der Anleihe. Dafür kommt ein Bündel an Maßnahmen in Frage, darunter auch die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe inklusive Umtauschangebot.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe



Investor Relations / Presse:

Fabian Kirchmann, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-9140970

E-Mail: SANHA@ir-on.com

15.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com