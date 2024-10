Peking - China will sich laut einem Bericht zur Finanzierung geplanter Konjunkturmassnahmen umgerechnet mehrere hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt beschaffen. Durch Ausgabe von Staatsanleihen mit langen Laufzeiten könnten im Zeitraum von drei Jahren insgesamt 6 Billionen Yuan (etwa 729 Milliarden Franken) aufgenommen werden, berichtete die chinesische Wirtschaftszeitung «Caixin» am Dienstag unter Berufung auf mehrere namentlich nicht genannte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...