Die Tech-Riesen haben sich weitreichende Klimaversprechen auferlegt - und dann kam der KI-Boom, der die Rechenzentren auslastet. Nun sucht auch Google die Lösung in der Atomenergie. Nach Microsoft setzt auch Google auf Atomkraft, um Rechenzentren in Zeiten stromhungriger Künstlicher Intelligenz zu betreiben. Der Internet-Konzern will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen. Bis 2035 soll die jährliche ...

