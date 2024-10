Berlin/Aix-en-Provence (ots) -- Shiftmove will bis 2027 Europas Marktführer für digitale Fuhrparklösungen werden und die Effizienz von mehr als einer Million Flottenfahrzeuge steigern- Durch die Übernahme entsteht eine Gruppe, die 18.000 Firmenkunden mit mehr als 550.000 Fahrzeugen betreut und über 350 Mitarbeitende beschäftigt- Die leistungsstarke Kombination aus KI-gestützter Software und Telematik sorgt für höhere Effizienz und niedrigere Emissionen in europäischen Flotten- Fuhrparks unter Druck: Strengere Nachhaltigkeitsanforderungen und steigende Kosten für Kraftstoff, Versicherungen und Reparaturen - nur 30 Prozent der Unternehmen in Europa nutzen eine Fuhrparkmanagement-SoftwareShiftmove, deutscher Marktführer für Fuhrparkmanagement-Software, übernimmt das französische Unternehmen Optimum Automotive. Die digitale Plattform aus Aix-en-Provence zählt zu den führenden Experten für Software-basiertes Flottenmanagement in Frankreich und verwaltet aktuell mehr als 7.500 Kunden mit mehr als 200.000 Fahrzeugen. Mit der Übernahme expandiert das Berliner Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen Shiftmove (https://www.shiftmove.com/de), das 2023 aus dem Zusammenschluss der Fuhrparkmanagement-Marktführer Avrios und Vimcar hervorgegangen ist, nach Frankreich - Europas größten Flottenmarkt. Damit treibt es die Konsolidierung und Digitalisierung im europäischen Fuhrparkmanagement-Markt entschieden voran. Mit seiner zielgerichteten Expansionsstrategie will Shiftmove bis 2027 zum europäischen Marktführer für digitale Flottenlösungen werden und die Nutzung von mehr als einer Million gewerblicher Fahrzeuge noch effizienter machen.KI-gestützte Software und Telematik für mehr Effizienz in europäischen FuhrparksDie Kombination aus ganzheitlichen Software- und Telematiklösungen des Berliner SaaS-Unternehmens ermöglichen kleinen und mittelständischen Firmen sowie großen Enterprise Unternehmen, wie z. B. DB Schenker, McMakler und flaschenpost.de, ihre Fahrzeugflotten ökonomischer zu verwalten und die Transformation zur emissionsarmen Mobilität entschieden voranzutreiben. Durch die Übernahme von Optimum Automotive will Shiftmove seine KI-Expertise auch nach Frankreich bringen. Durch die Automatisierung vormals zeitintensiver, manueller Prozesse sowie detaillierte Datenanalysen, können Unternehmen mit den modernen Software-Lösungen Kosten und Ressourcen sparen und den Umstieg auf alternative Antriebsarten gezielt planen.Dringender Digitalisierungsbedarf für Transformation des VerkehrssektorsDer Markt bietet enormes Potenzial skizziert die Geschäftsführerin von Shiftmove (https://www.shiftmove.com/de) und Mobilitätsexpertin Francine Gervazio: "Mit rund zehn Millionen gewerblichen Fahrzeugen bildet Frankreich den größten Flottenmarkt Europas, dicht gefolgt von Deutschland mit mehr als sieben Millionen gewerblichen Fahrzeugen.(1) Das Digitalisierungspotenzial der Branche ist immens. Nur jedes dritte europäische Unternehmen nutzt derzeit zur Verwaltung der eigenen Fahrzeugflotte eine Fuhrparkmanagement-Software." Dabei gelten Flotten als Treiber für neue Technologien. Während Fahrzeuge im Privatmarkt durchschnittlich nur alle elf Jahre getauscht werden, erfolgt ein Tausch im Fuhrpark im Schnitt alle drei bis vier Jahre - eine große Chance für den Wandel zur Elektromobilität.Druck auf Unternehmen wächst: Strengere Nachhaltigkeitsanforderungen und steigende Kosten"Wir haben die klare Vision, dass bis 2027 mehr als eine Million Fahrzeuge mithilfe unserer cloudbasierten Software-Lösungen verwaltet werden", sagt Gervazio. "Denn der Druck auf Unternehmen wächst enorm: Immer strengere Anforderungen an Nachhaltigkeit und stark steigende Kosten für Sprit, Versicherungen und Reparaturen, erfordern schnelles Handeln. Indem wir die Verwaltung von Fuhrparks so einfach und effizient wie möglich machen, helfen wir die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern und gleichzeitig die Transformation des Verkehrssektors voranzutreiben.""Die Übernahme durch Shiftmove hebt Optimum Automotive auf das nächste Wachstums-Level, mit dem Ziel europäischer Marktführer für ganzheitliche Telematik- und Software-Lösungen für Unternehmensflotten zu werden. Unsere Produktportfolios ergänzen sich hervorragend und bilden ein starkes, hochmodernes Angebot für unsere mehr als 18.000 gemeinsamen Flottenkunden", sagt Daniel Vassallucci (https://fr.linkedin.com/in/daniel-vassallucci-a2a36335), CEO und Gründer von Optimum Automotive.Beide Unternehmen beschäftigen zusammen über 350 Mitarbeitende und betreuen mehr als 18.000 Unternehmenskunden mit mehr als 550.000 Fahrzeugen. Beide Unternehmen beschäftigen zusammen über 350 Mitarbeitende und betreuen mehr als 18.000 Unternehmenskunden mit mehr als 550.000 Fahrzeugen. Nutzer der Softwarelösungen kommen beispielsweise aus Branchen wie dem Baugewerbe, dem technischen Außendienst, dem Gesundheitswesen, sowie aus Produktion und Verwaltung. Hauptinvestor von Shiftmove ist die globale Investmentgesellschaft Battery Ventures mit Sitz in Boston, USA.Quellen:(1) Berg Insights 2021