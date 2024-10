Am deutschen Aktienmarkt dürften die Bullen am Dienstag am Steuer bleiben. Vorbörslich zeigt der DAX keine Ermüdungsanzeichen. Im Gegenteil: Nachdem das Börsenbarometer zum Wochenstart erstmals die 19.500-Punkte-Marke durchbrochen hat, wird der deutsche Leitindex am Dienstagmorgen rund 0,4 Prozent höher bei 19.576 Zählern gesehen. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Wall Street ...

