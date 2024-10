Tesla bietet das Model Y in Europa jetzt auch als Siebensitzer an. Die Option mit einer dritten Sitzreihe ist ausschließlich für das Model'¯Y Maximale Reichweite mit Allradantrieb erhältlich und kostet in Deutschland ab 57.490 Euro. Die Auslieferungen des Model'¯Y Maximale Reichweite mit Allradantrieb und Sieben-Sitzerkonfiguration an Kunden in Europa sollen noch in diesem Quartal beginnen, wie Tesla in einer Mitteilung ankündigt. Auch im Konfigurator ...

