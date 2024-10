FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nagarro sind am Dienstag nach einer Umsatzwarnung gegen den Trend am Markt abgesackt. Sie büßte am Ende des SDax zuletzt 7,7 Prozent auf 85,50 Euro ein und fanden damit Halt knapp über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und bei rund 85,40 Euro verläuft. Am Freitag noch war das Papier auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn zurückgekehrt.

Angesichts der Geschäftsentwicklung von Januar bis September senkte der IT-Dienstleister seine Erlösprognose für 2024. Demnach soll der Jahresumsatz statt rund einer Milliarde Euro nun nur noch 960 Millionen Euro erreichen. Dass die Münchener zugleich erwarten, etwas profitabler arbeiten zu können, wurde kaum beachtet. Dass die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) über 14 Prozent liegen werde anstatt rund um diesen Wert, überrascht die Analysten nicht./ck/mis