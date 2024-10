DJ POLITIK-BLOG/SPD will weitere Belastung von Vermögenden

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

SPD will weitere Belastung von Vermögenden

Die SPD will über ihre Einkommensteuerreformpläne hinaus Vermögende in Deutschland zur Kasse bitten. "Wir wollen die sehr Reichen in diesem Land stärker in die Verantwortung ziehen. Dazu zählt ein Anstieg der Einkommensteuer für die allerhöchsten Einkommen - ebenso wie eine gerechte Erbschaftssteuer, eine neue Vermögenssteuer und eine grundlegende Reform der Schuldenregel zum Wohle aktueller und zukünftiger Generationen", sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Joachim Post dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die arbeitende Mitte" solle entlastet werden. Ferner werde nach RND-Informationen in der Partei der Bundesparteitagsbeschluss vom vorigen Dezember aufrechterhalten. Aus SPD-Kreisen verlautete demnach, die Forderung nach einer Krisenabgabe bleibe entsprechend auf der Tagesordnung.

AfD und Grüne verlieren in der Wählergunst

Die Parteien AfD und Grüne rutschen in der Wählergunst ab, während BSW und Linkspartei zulegen. Das meldet die Bild-Zeitung unter Berufung auf den neuen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 18,5 Prozent. Das sind eineinhalb Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Bündnis90/Die Grünen müssen einen halben Prozentpunkt abgeben und sind bei 10 Prozent. Linke (3,5 Prozent) und BSW (9 Prozent) gewinnen jeweils einen Prozentpunkt hinzu. SPD (16 Prozent) und CDU/CSU (31,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die FDP verharrt bei 4 Prozent.

