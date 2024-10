ZURÜCK AUF DEM RADAR: NIOB

Veröffentlichung im Auftrag von Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp.

Niob ist nach der bemerkenswerten Entdeckung von WA1 Resources Ltd. in Westaustralien wieder in den Fokus der Investoren gerückt. Dieses Unternehmen mit einer anfänglichen Marktkapitalisierung von $5 Mio. stieß Ende 2022 auf Niob, als die Aktie bei etwa 10 Cent lag. Im Juli veröffentlichte WA1 Resources eine erste Ressourcenschätzung von 200 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1% Nb2O5. Da der Unternehmenswert auf $1 Mrd. stieg und die Aktie zu einem Höchstkurs von 23 AUD gehandelt wurden, konnten frühe Investoren in weniger als 2 Jahren eine Ver-230-fachung ihres Geldes erzielen. Dieses Paradebeispiel unterstreicht, wie wichtig es für Investoren ist, das richtige Unternehmen und Projekt frühzeitig zu erkennen.

Vollbild / Quelle / Am 1. Juli 2024 gab WA1 Resources Ltd. seine erste Ressourcenschätzung für die Luni Niob-Lagerstätte in Westaustralien bekannt, die "Weltklasse-Gehalte und -Ausmaße" enthält (Inferred: 200 Mio. t @ 1% Nb2O5 bei einem Cut-off-Gehalt von 0,25% Nb2O5, die sich über eine Fläche von 3,6 x 1,4 km erstrecken, mit mineralisierten Einheiten, die zwischen 10-70 m mächtig sind und im Durchschnitt 30 m betragen): "Diese Ressourcenschätzung bestätigt, dass Luni die bedeutendste Niob-Entdeckung weltweit seit über 70 Jahren ist ... Die oberflächennahe, hochgradige Beschaffenheit der Lagerstätte in Verbindung mit den kürzlich bekanntgegebenen ersten metallurgischen Ergebnissen deutet darauf hin, dass die Lagerstätte für konventionelle Verarbeitungstechniken geeignet sein könnte, und bestätigt, dass Luni ein äußerst strategisch wichtiges Rohstoffprojekt ist."

Das Managementteam von Apex Critical Metals Corp. (WKN: A40CCQ) kann eine beispiellose Erfolgsbilanz bei der Identifizierung von Projekten im Frühstadium vorweisen, die das Potenzial haben, sich zu Weltklasse-Unternehmen zu entwickeln. Die Apex-Direktoren Jody Dahrouge und Darren Smith, beide versierte Geologen, leiteten die Akquisition und Entdeckung der Corvette-Lithiumlagerstätte für Patriot Battery Metals Corp.. Dieser Erfolg katapultierte das Unternehmen im vergangenen Jahr auf einen Börsenwert von über $1 Mrd. und machte es zum Verwalter der größten Lithium-Hartgesteinslagerstätte Nordamerikas. Apex-CEO Sean Charland bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierung mit und war zuletzt als Direktor beim Verkauf von Alpha Lithium Corp. für eine beeindruckende Summe von über $300 Millionen tätig.

Könnte sich die Geschichte für dieses außergewöhnliche Team wiederholen, gerade jetzt, wo das steigende Interesse an dem kritischen Metall Niob eine neue Welle der Begeisterung bei den Investoren ausgelöst hat? Nach einer transformativen Umstrukturierung ist Apex nun bereit, eine weitere bahnbrechende Erfolgsgeschichte zu schreiben. Mit einem überzeugenden Portfolio an kritischen Metallprojekten, die sich auf Niob, Seltene Erden und Lithium konzentrieren, hat Apex seine Aktionäre in einigen der lukrativsten und gefragtesten Sektoren der Rohstoffindustrie positioniert. Das Managementteam von Apex ist bestrebt, eine weitere bedeutende Entdeckung zu machen und für seine Aktionäre einen außergewöhnlichen Wert und eine außergewöhnliche Rendite zu erzielen. Der Moment ist gekommen, in dem Apex Critical Metals zu beispiellosen Höhenflügen aufbrechen kann.

Die Entdeckung einer bedeutenden Niob-Lagerstätte ist etwas ganz Besonderes - und führt in der Regel zu einer starken Unternehmensbewertung, wie WA1 Resources kürzlich unter Beweis gestellt hat - vor allem, weil in den letzten Jahrzehnten nur 3 primäre Niob-Produzenten für die weltweite Versorgung verantwortlich waren…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/3292-Wie-eine-spektakulaere-Niob-Entdeckung-die-Begeisterung-der-Investoren-weckte-und-wo-als-Naechstes-gesucht-werden-sollte

Unternehmensdetails

Apex Critical Metals Corp.

Suite 1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@apexcriticalmetals.com

https://apexcriticalmetals.com/

CUSIP: 03753D104 / ISIN: CA03753D1042

Aktien im Markt: 28.452.094

Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): APXC

Aktueller Kurs: $0,51 CAD (11.10.2024)

Marktkapitalisierung: $14 Mio. CAD

Vollbild / Quelle

Deutschland-Symbol / -WKN: KL9 / A40CCQ

Aktueller Kurs: €0,36 EUR (11.10.2024)

Marktkapitalisierung: $10 Mio. CAD

Kontakt:

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Bericht, die genannten Pressemitteilungen und Videos enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex Critical Metals Corp. verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss (siehe hier), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält derzeit keine Aktien von Apex Critical Metals Corp., besitzt jedoch Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird somit von der Volumen- und Preissteigerung dieser Aktie profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung dieses Berichts bezahlt, während Zimtu Capital Corp. eine Beteiligung an Apex Critical Metals Corp. hält und somit von der Volumen- und Preissteigerung der Aktie profitieren wird. Beachten Sie, dass Apex Critical Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads bei Investoren bezahlt.



